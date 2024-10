Megint mélypontra süllyedt a forint: drágulás jöhet, ha ez így megy tovább

Kedd reggel másfél éves mélypontja közelében, a 402 forintos szint felett járt az euró árfolyama, de 11 órára 401-nél járt a jegyzés – erről számolt be a Portfolio.hu.

Mint a szakportál fogalmaz,

az utolsó tíz kereskedési napból mindössze egy volt olyan, amikor a forint erősebben tudott zárni, mint ahogy nyitott.

Délelőttre azért olvadás is történt az árfolyamoknál, ugyanis a hazai deviza közel egy egységet erősödött a közös európai pénzhez mérten, de a dollárhoz képest is nyert vissza erejéből, így most 365,3 forint környékén mozog az amerikai pénznem.

Emlékezetes, a múlt héten másfél éves mélyrepülést írt le a forint az euróhoz képest, amikor átlépte a lélektaninak tartott 400-as határt. Egy napra rá hírt adtunk arról is, hogy a régiós devizák tükrében is lesújtó képet mutat a magyar fizetőeszköz helyzete, sőt a lengyel złotyval szemben rekordgyenge értéket könyvelt el a hazai deviza.

Sokan nem ülnek ölbe tett kézzel, emelkedett a pénzváltók forgalma

Ezzel együtt a hvg.hu arról ír, hogy az emberek nagyobb számban jelentek meg a hazai pénzváltóknál. A pénzváltásban gondolkodó megtakarítók köre két csoportra oszlik.

Egyesek szerint a jelenlegi kockázati tényezők hosszabb távon is velünk maradnak és további leértékelődés várható, ezért devizát vásárolnak. Mások viszont a rövidebb távú kilengéseket veszik figyelembe, ők most eladják devizájukat, arra számítva, hogy a jelenlegi szintekről átmenetileg visszaerősödhet a forint.

A Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének elnöke, az Exclusive Best Change Kft. ügyvezetője a lapnak elmondta: elsősorban a közel-keleti válság, másodsorban az amerikai gazdaság vártnál erőteljesebb növekedésére utaló jelek okozzák a feltörekvő piaci devizák leértékelődését, melyek a magyar gazdaság sérülékenysége miatt különösen erősen sújtják a forintot. Mindezek csak fokozzák a devizapiaci kockázatkerülést. A befektetők ilyenkor a biztonságosabb eszközöket keresik, ami a feltörekvő devizák, így a forint rovására megy – fejtette ki az okok kapcsán Kósa Zoltán.

Hiába lassult az infláció, mégis drágulás jöhet

A forint gyengülése a fogyasztás további bővülését veszélyezteti – hívta fel az Economx.hu figyelmét Vámos György.

Ha az euró árfolyama berendezkedik a 400 forint fölötti szintre, az újabb áremeléseket hoz a boltokban, drágulást idéz elő

– figyelmeztet a közgazdász, aki szerint öröm az ürömben, hogy a külföldi bevásárlóturizmussal, a külföldi webáruházból való rendelésekkel és az importtal szemben árelőnybe kerülhetnek a magyar termékek.

Az infláció csökkenése nem jelenti egyből az árak visszaesését, hanem arról van szó, hogy az áremelkedések megálltak ebben az évben, némely termék már olcsóbb is lett

– emelte ki a szakértő.

(Címlapkép: Alfahír)