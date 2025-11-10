Mészáros Lőrinc: a gazdagkártyát, akkor használják, amikor a gazdaság nem felfelé ível

Az üzletember szerint az elitellenes hangulat politikai eszköz, amit akkor használnak, amikor a gazdaság nem felfelé ível.

Elismerte ugyan, hogy az infláció, a fogyasztás visszaesése mindenkit megviselt, de hozzátette azt is, hogy megtakarítások mégis nőttek. Ez azt jelzi, hogy

„az emberek inkább tartalékolnak, mert bizonytalan a jövő – nem feltétlenül azt, hogy ne boldogulnának.”

Mészáros hozzátette azt is, hogy „Magyarországon olyan munkaalapú gazdaság működik, olyan szociális hálóval, ami egyedülálló Európában. A kormány másfél évtizede következetesen támogatja a családokat, a fiatalokat, az időseket és a vállalkozókat.”

Az Indexnek adott interjúban kifejtette, hogy szerinte ezt az elitellenességet elsősorban a média gerjeszti. Elmondta azt is, hogy „a sajtó, főleg az ellenzéki sajtó dolga a politikai nyomásgyakorlás – ezzel nincs is baj.” Szerinte inkább gond, az az, hogy az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt.

Megjegyezte azt is, hogyha a választás közeleg, előkerül a „gazdagkártya”, de ő felelősségnek érzi, hogy hatvanezer embernek ad munkát, és közel ötszáz cég működéséért felel. Úgy véli, hogy „egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, és a kettő kapcsolatban áll egymással.”

Mészáros Lőrinc arra a kérdésre is válaszolt, hogy ha a jövőre valóban kormányváltás lenne, az miként befolyásolná a karrierjét vagy az eddigi eredményeit.

Ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy nem gondolkozik azon, hogy „mi lesz, ha”, de megoldja majd azt a helyzetet is:

„A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk. Ez a hosszú távú siker kulcsa: egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni.”

- mondta.