Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért Lázár János a magyarkúti vonatkisiklás ügyében

Pénteken kisiklott egy Két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben azon a Vácról Balassagyarmatra tartó, 5 kocsiból álló S750-es BZ-motorvonaton, amelynek kisiklott a két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál péntek reggel – ismertette Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője a baleset helyszínén tartott pénteki sajtótájékoztatón.

A baleset nem sokkal 8 óra után történt. A helyszíni tájékoztató idején a helyszínelés még zajlott, és még nem kezdődött meg a műszaki mentés. Az egyik kisiklott kocsi félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról.

Váczi Viktor közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről – idézte fel. A szóvivő elmondta, a szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat – amelyen 20 ember utazott – már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt.

Közlése szerint az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Péntek délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra. Az utasoknak arra kell felkészülni, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat – tette hozzá Váczi Viktor.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az előírások szerint évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is.

Azok a 40 éves kocsik, amelyek kisiklottak, az elmúlt években estek át felújításon.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi médiában azt írta, tilos pánikkeltésre használni és félvállról venni. Utóbbi érdekében tárcavezetőként „minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért” a MÁV vezetésétől. (Mert milyen vizsgálatok vannak még? Felületes, megengedő, füllentő? – A szerk.)

„Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet

– olvasható a miniszteri bejegyzésben. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a vizsgálat eredményét csak szakemberek mondhatják meg, „nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek”.

Utóbbinak előzménye, hogy Magyar Péter egy videófelvételt tett közzé a baleset helyszíne előtt levő, alámosott pályaszakaszról, amely már egy ember súlyától is beremegett.

Hadházy Ákos szombat reggel egy jegyzőkönyvi részletet tett közzé egy ugyancsak kisiklásról szóló MÁV-vizsgálati jegyzőkönyvből. Ennek tanúsága szerint a karbantartók hiába kértek alkatrészt azt nem rendelték meg időben, így „házilag sufnituningolt futóművel” engedték ki a szerelvényt. A független ellenzéki politikus rámutat, a jelentés „rendszerszintű tényezőként” ír arról, „a karbantartás anyagellátása nem biztosította a szükséges alkatrészeket a szakszerű karbantartáshoz”.

„A bizottság a vizsgálat során megállapította, hogy a vasúti társaság anyagellátási rendszere nem biztosítja, hogy a szükséges, futásbiztonságot is befolyásoló alkatrészek időben rendelkezésre álljanak, ezzel a karbantartó személyzet rákényszerülhet szakszerűtlen, helyettesítő megoldások alkalmazására is”

– olvasható a dokumentumban.

Az ellenzéki honatya arra is rámutat,

az előbbi dokumentumban vizsgált 117 307 pályaszámú motorvonat siklott ki most is, a felújítás után.