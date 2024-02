Mutatjuk, kik hagyták már ott Novák Tanácsadói Testületét a pedofil bűntárs kegyelmi botránya miatt

Politikusok, közszereplők, civil szervezetek sorra követelik Novák Katalin lemondását, miután kiderült: nagy titokban kegyelmet adott K. Endrének, egy pedofil iskolaigazgató bűntársának.

Ezzel a kegyelemmel egy pedofilsegítőt eresztett rá a társadalomra.

Nem csak a Fidesztől és Novák Katalintól független nyilvánosság háborodott fel a botrányos kegyelmi döntésen. Saját tanácsadói is sorra hagyják ott Novák Katalint.

Elsőként Gundel-Takács Gábor jelentette be, hogy otthagyja Novák Katalin tanácsadó testületét K. Endre kegyelme után. A televíziós műsorvezető a döntését indokló posztjában többek között arról írt, hogy ő maga is a sajtóból értesült az ügyről. Szerinte vannak ügyek, amikkel kapcsolatban zéró a tolerancia, ilyen a pedofília is. Rossz döntésnek tartja a kegyelmi kérvény aláírását.

Gundel-Takács Gábor után Lackfi János költő, író is közölte, hogy távozik a Tanácsadói Testületből. Ő indoklásában egyebek mellett arról írt,

“Borzalmas minden pedofilbotrány, és a kegyelem-ügy kapcsán nagyon vártam volna bármiféle magyarázatot. A közfelháborodás teljesen érthető, az viszont aljas dolog, ahogy sokan ennek révén próbálnak kattintásszámot elérni, politikai tőkét kovácsolni, vagy csak jó troll módjára másoknak beszólogatni, saját fensőbbrendűségüket bebizonyítani.”

Azóta pedig már Szörényi Levente zenész is bejelentette, hogy távozik a köztársasági elnök testületéből. Indokló posztjában arról írt, Novák Katalinnak el kellene gondolkodnia, hogy be tudja-e tölteni a pozícióját.

“Sajnálom, hogy rajtam kívülálló okok miatt ez ellehetetlenült, egyúttal kérem, fontolja meg, hogy a kialakult helyzetben képes lehet-e még betölteni a nemzet egységét megtestesíteni hivatott pozíciót.” - fogalmazott.

Bár Tomán Szabina üzletasszony nem távozott a Tanácsadói Testületből, de ő is keményen bírálta Novák Katalin kegyelmi döntését. Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott,

“A pedofília elítélése morális kötelesség. Ez számomra nem kérdés. Mindenféle szigorítás, mely arra irányul, hogy ezt a jogszabály szintjén is a legnagyobb bűnné tegyük, fontos. Aki ezen bűncselekmény elkövetőjét segíti, ugyanolyan bűnös. Kegyelem nem járhat.”

Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztési Központ intézményvezetője is jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a kegyelmi döntést. Ezt állítása szerint tanácsadóként Nováknak is elmondta. Arra viszont már nem adott választ, a hvg.hu-nak, hogy lemond-e a tanácsadói tisztségéről.

Arról, hogyan reagált a történtekre Skrabski Fruzsina ITT írtunk részletesen.

Hiába küldtünk hivatalos megkeresést, két napja egyetlen tanácsadó sem válaszol a kérdéseinkre

Korábban az ügyben az Alfahír is megkereste Novák tanácsadóit, akik közül egyikük sem reagált lapunknak. Pedig Tománon kívül

🔴Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának,

🔴Hegedüs Évának, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatójának,

🔴Kovács Katalin olimpiai bajnok sportolónak, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak - Kenu Akadémia elnökének,

🔴 valamint Altorjai Anitának, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatójának is kérdéseket tettünk fel.

(Kiemelt kép forrása: Novák Katalin Facebook-oldal)