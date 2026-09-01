Nem jobbra, nem balra – egy irányba – új politikai alternatívát építene a Politikai Hontalanok Szövetsége

„Se jobbra, se balra” – röviden így lehetne összefoglalni azt a politikai pozíciót, amelyből 2023-ban létrejött a Politikai Hontalanok Szövetsége. A szervezet egyik alapítója, Vilcsek Ernő szerint a névben szereplő „hontalanság” éppen arra utal, hogy vannak olyan emberek, akik egyik jelenlegi politikai oldalhoz sem érzik magukat közel.

A szövetség célja ezért egy olyan politikai és társadalmi alternatíva kialakítása, amely azoknak is lehetőséget kínál, akik nem tudnak azonosulni a jelenlegi politikai elittel. Vilcsek szerint ők ezt kezdettől fogva családként kezelik: közösséget szeretnének adni azoknak, akik politikailag „magukra maradtak”.

Nem újabb jobb- vagy baloldalt akarnak

A szövetség egyik legfontosabb állítása, hogy nem kíván beállni a hagyományos politikai törésvonalak egyik oldalára sem. Vilcsek szerint a jobb- és baloldal szembeállítása mára sok ember számára kevésbé fontos, mint az, hogy egy adott kérdésben milyen megoldás születik.

Nem oldalak felé kell menni, hanem egy irányba – fogalmazott.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden kérdésben ugyanazt az álláspontot képviselnék. Éppen ellenkezőleg: Vilcsek szerint ha egy ügyben jobbra kell menni, akkor jobbra kell menni, ha balra, akkor balra – a lényeg, hogy ne az oldalhoz tartozás határozza meg a döntést.

A szervezet múlt hétvégi összejövetelén a szövetség jövőjéről, a további tervekről és arról is beszéltek, hogy milyen formában folytassák a munkát. A résztvevők végül úgy döntöttek, hogy folytatják a megkezdett építkezést.

Vilcsek szerint a működésük egyik fontos eleme, hogy az alapító személye ellenére sem egyetlen ember dönt a közösség nevében. A vezetésen belül rendszeresen egyeztetnek, és a döntéseket közösen hozzák meg.

Tiszta lappal kezdenék újra

A szövetség elképzelései között egy új kormányzási alternatíva kialakítása is szerepel. Vilcsek szerint ehhez olyan politikai szereplőkre lenne szükség, akik „tiszta lappal” tudnak indulni, vagyis akiknek politikai múltja nem határozza meg előre a megítélésüket.

A másik hangsúlyos elem a társadalmi párbeszéd. A szervezet szerint a fontos, hosszú távú kérdésekben nem elegendő pusztán kikérni az emberek véleményét: valódi részvételt és érdemi társadalmi egyeztetést szeretnének.

Vilcsek a kormányzás kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy szerinte elsősorban a magyar emberek érdekeit kell szem előtt tartani. A nemzetközi szerződések és kötelezettségvállalások felülvizsgálatát is szükségesnek tartja azokban az esetekben, ahol szerinte erre lehetőség van.

Együttműködés igen, politikai összefogás nem

A szövetség nem zárja ki az együttműködést más politikai szereplőkkel. Vilcsek szerint egy-egy konkrét ügyben akkor is lehet közösen dolgozni, ha egyébként politikai kérdésekben jelentős különbségek vannak.

Mi szövetséget kínálunk mindenkinek – mondta, ugyanakkor hozzátette: a klasszikus politikai összefogásban nem gondolkodnak.

A szervezet helyzete egyébként jogilag is sajátos. 2025-ben párttá alakultak, Vilcsek elmondása szerint azért, mert a választásokon való továbblépéshez erre volt szükség. Saját önmeghatározásuk szerint azonban továbbra is szövetségként és mozgalomként tekintenek magukra.

A szókimondó kommunikáció marad

Vilcsek Ernő neve a közösségi médiában is ismert, ahol a politikában megszokottnál jóval közvetlenebb és szókimondóbb stílust használ. Szerinte ennek éppen az a szerepe, hogy olyan embereket is elérjen, akikhez a hagyományos politikai kommunikáció kevésbé jut el.

Mint mondta, a stílus tudatos választás: más hangnemet használ egy baráti beszélgetésben, a közösségi médiában vagy éppen egy hivatalos politikai eseményen. Huszonkét évig volt polgármester, így szerinte pontosan tudja, mikor milyen kommunikációs forma illik egy adott helyzethez.

A Politikai Hontalanok Szövetsége most egy újabb építkezési szakaszba lép. A közösség még messze van a klasszikus pártszervezetektől, de Vilcsek szerint a közösségi médiában tapasztalható érdeklődés növekedése azt mutatja, hogy van érdeklődés az általuk képviselt irány iránt. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése így az lehet, hogy a politikai „hontalanságra” épülő közösség képes lesz-e tartós politikai alternatívává formálni saját elképzeléseit.