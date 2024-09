Nem támogatja a DK kezdeményezte parlamenti vitanapot a Jobbik

A Jobbik nem támogatja az értelmetlen vitákat, inkább megoldást sürget

- rögzítette hétfő esti közleményében az ellenzéki párt.

Mint kifejtették, Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök megkereste a Jobbik frakcióját, hogy az támogasson egy parlamenti vitanapot a MÁV helyzetével kapcsolatban.

Dr. Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője az alábbi választ küldte a DK megkeresésére:

"Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Köszönjük megkeresését. Ezúton tájékoztatom, hogy a Jobbik-frakció képviselői nem írják alá a vitanap kezdeményezését, mert azt semmilyen módon nem látják hasznosnak a most már kormányokon és politikai oldalakon is átívelően tönkretett és leépített MÁV problémáinak megoldása szempontjából.

Az utasok nem lesznek előrébb, ha a volt miniszterelnök és annak kormányának tagjai a vasútnak most ugyanolyan károkat okozó mostani miniszterelnökön és Lázár Jánoson kérik számon egy politikai színház keretében az amúgy valóban áldatlan vasúti állapotokat. Azok, akik vasúti vonalakat zárattak be kormányon, milyen alapon akarják a vasúti vonalbezárásokat és leépítéséket számonkérni a másikon, és milyen alapon akarják a választókkal azt megértetni a parlamenti meddő vita keretében, hogy ők bármiben is jobbak lennének és tudják a megoldást?

A vasúti problémákról kezdeményezett vitanap - annak várható eredményessége szempontjából - inkább ártana a vasút és az utasok ügyének, így azt nem tudjuk támogatni

- zárta rövidre a Jobbik frakciója nevében Lukács László.

