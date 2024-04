Nem verték nagy dobra, hogy tovább bővítik a gödi akkumulátorgyárat

Korábban a dél-koreai sajtóból kellett kiderülnie, hogy egy harmadik akkumulátorgyárat is épít a Samsung Gödön. Most egy eldugott közleményből derült ki, hogy tovább bővül a gödi akkugyár.

A közlemény a semmitmondó "Tájékoztató" címet kapta, ami alapján senki sem gyanítaná, mekkora jelentőségű dologról van szó. A különleges gazdasági övezetnek minősülő üzemet ellenőrző vármegyei önkormányzat honlapján ennyit sem talált az ügyről tudósító Mérce.hu.

A bővítés is a Orbán-kormány szokásos „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű” minősítésével zajlik, ami érinthetetlenséget biztosít a Samsungnak.

2023 év végén 10 évre előre kapott környezethasználati engedélyt a gödi Samsung a hatóságoktól, ami a jelek szerint a multi igényei szerint bármikor módosítható, ugyanis az óriáscég 43 ezer négyzetméterrel bővítené gödi akkumulátorgyárat. Az engedély módosítási eljárását már el is indította a Pest Vármegyei Kormányhivatal.

A most megtalált közlemény szerint a telephelyen két épületet bővítenének, illetve az ezeket összekötő hidat is. Újabb három kazánt is telepíteni fognak a jelenlegi hét mellé. „Az akkumulátor gyártási kapacitás növelése érdekében” további négy gyártósort is létesíteni fognak a már meglévő 12 mellé.

A gödi kutakban már megtalálható, NMP nevű, hírhedt oldószert felhasználó gyártási folyamat részére is újabb négy területet létesítenek.

A bővítéssel 20 százalékkal fog növekedni a gyártási kapacitás, amihez az eddigi 14 ezer tonna helyett 22 ezer tonna szerves oldószert fognak felhasználni évente.

A Samsung által beépített terület már eddig is több volt, mint félmillió négyzetméter, most pedig 553 864 ezer négyzetméterre fog növekedni.

A hatóság dokumentumai szerint „a tervezett bővítés során a gyártechnológia nem módosul, ugyanazon alapanyagokból ugyanazt a terméket tervezik előállítani, mint ami a már meglévő gyártósoroknál történik”.

A Mérce cikke szerint a lakott terület közvetlen szomszédságába épített, mostanra gigantikusra nőtt akkumulátorgyár éjszakánként zavaróan zajos, rendszeresen megszegik a szabályokat, emiatt pedig a gödiek a saját biztonságukat is féltik.

Átláthatatlan, hogy milyen hatással van a környezetre és az emberek egészségére az akkumulátorgyár által kibocsátott szennyező anyag.

A bővítés kapcsán online, tehát köz nélküli, közmeghallgatást sem tartottak. A lakosság elvileg május 1-ig küldhet véleményt, de a döntés véglegesnek látszik.

(Címlapkép: A gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án. MTI/Mónus Márton)