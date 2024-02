Ez a Fidesz: a semmit habosítják Novák Katalin és Varga Judit bukása óta a politikusaik

Miközben a Fidesz máskor mindent határozott véleménnyel kritizáló, a kormány tevékenységét pedig felmagasztaló emberei Novák Katalin és Varga Judit lemondása óta csak tessék-lássék kommunikálnak, Orbán Viktor mélyen hallgat, és csak a "kormány munkájáról" posztolgat közösségi oldalán...

Lényegében mindenki a fideszes pedofilbotránnyal foglalkozik, kivéve a Fidesz.

A pedofil kegyelmi botrány kirobbanása, és főleg Novák Katalin és Varga Judit múlt szombati lemondatása óta az ország politikailag aktív és kevésbé aktív része is ezzel az üggyel van elfoglalva. A bukott igazságügyi miniszter, Varga Judit ex-férjének a NER belső bugyrairól szóló nyilatkozatai, valamint a pedofil bűnsegédet támogató fideszes püspök, Balog Zoltán lemondásának ügye teszi ki szinte az egész közbeszédet.

A Telex egyenesen azt írja, hogy a 2022-es országgyűlési választás és az orosz–ukrán háború kitörése óta semmi nem mozgatta meg olyan szinten a magyar közéletet, mint a pedofilbotránnyal kapcsolatos hírek.

A lap átnézte a fideszes kommunikációs gépezet facebookos aktivitását a Novák és Varga lemondása óta eltelt öt napban. Arra az összegzésre jutottak, hogy a közösségi médiában legaktívabb fideszesek is agyonhallgatják a párt lefelsőbb köreiig is elérő pedofilbotrányt.

A pártemberek vagy hallgatnak, vagy a pedofilbotrány kapcsán is az ellenzéket támadják.

Orbán Viktor mindössze egyetlen rövid videóban foglalkozott a kérdéssel, a pedofilügyi alkotmánymódosítás óta még a fideszes propagandasajtónak sem nyilatkozott a témáról. Novák Katalin és Varga Judit a lemondásuk óta nem posztoltak hivatalos oldalaikon, valószínűleg nem is fognak már.

Kocsis Máté volt az iránymutató annak tekintetében, hogy milyen narratívaként kell tálalni az Orbánék számára igencsak kellemetlen kegyelmi ügyet. „Novák Katalin és Varga Judit ma is a közösség érdekeit tartották szem előtt. Lemondásuk annak bizonyítéka, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon a bűnöknek sincs” – írta a párt érdekében feláldozott két politikusnő lemondása kapcsán a Fidesz frakcióvezetője.

Az aktívabb facebookozók közé tartozó Rétvári Bence, Nagy István, Vitályos Eszter és Zsigmond Barna nem kívánta bemocskolni a kezét az üggyel, egyszerűen megosztották Kocsis posztját. Kubatov Gábor, Hollik István, Orbán Balázs, Menczer Tamás és Németh Szilárd ugyan kicsit átfogalmazta, de lényegében ugyanezt osztotta meg.

Nem szóltak egy szót sem a pedofil bűntárs köztársasági elnöki kegyelméről.

A legnagyobb szájú fideszesek tehát az elmúlt napok során még csak meg sem említették a botrányban közvetlenül érintett Balog Zoltán csúfos lapítását, majd szánalmas magyarázkodását, illetve Magyar Péternek a rendszert leleplező nyilatkozatait. Nem is beszélve az eredeti ügyről, miszerint a bicskei gyermekotthon több fideszes politikus által is kitüntetett pedofil igazgatóját segítő, a szexuálisan bántalmazott gyermekeket zsarolással hallgatásra bíró, Felcsúton is jó kapcsolatokat ápoló K. Endre köztársasági elnöki kegyelemben részesült a magát családbarátnak valló Orbán-kormány egykori családügyi miniszterétől.

(Címlapkép: Novák Katalin korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter és Varga Judit volt igazságügyi miniszter az EU szociális csúcstalálkozója szünetében a portugáliai Portóban 2021. május 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd)