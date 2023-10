Novembertől már indonéz és fülöp-szigeteki sofőrökkel is találkozhatunk a budapesti buszokon

A fővárosi buszok egyharmadát, mintegy 450 járművet üzemeltető Arriva Bus Kft. tavaly két fővárosi tendert is nyert, amelynek eredményeként 10+2 évig üzemeltethet közforgalmú autóbuszvonalakat Budapesten – írta meg a Népszava.

A külföldi sofőröket nem a BKK, hanem egy munkaerő-kölcsönző cég alkalmazza.

Egy 2022-ben aláírt megállapodás értemében az ArrivaBus 150 új buszt állított forgalomba. A járművek mellett a cég biztosítja a működtetéshez szükséges személyi állományt is. Csakhogy a sofőrhiány a Volánbusz és a BKV mellett őket is sújtja, ezért intenzív toborzásba kezdtek külföldön is.

Nemes Gábor, a BKV igazgatóságának tagja és korábbi szakszervezeti vezető a Népszavának megerősítette, hogy „a BKV igazgatósági ülésen valóban szóba került a Fülöp-szigetekről és Indonéziából hozott buszvezetők ügye.”

Ezzel kapcsolatban több lényeges kérdés is felmerült:

⚫ Nem egyértelmű, hogy a külföldi sofőrök itt szereznek-e jogosítványt vagy a meglévő járművezetői engedélyüket honosítják.

⚫ Kérdéses továbbá, hogy a magyarul nem beszélő sofőrök hogyan fognak tudni kommunikálni a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösen a konfliktushelyzetekben.

Nemes Gábor hangsúlyozta:

Elsősorban a hazai munkaerőpiacról kellene buszsofőröket toborozni, illetve meg kellene becsülni a meglévő munkavállalókat. Elvégre ők jelentik a hosszú távú megoldást, a külföldi munkavállalók legfeljebb 2+1 évig maradnak.

Ő maga sem támogatja, hogy harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzésébe kezdjen a BKV. Szerinte ezt a kérdést mindenképpen egyeztetni kell az érdekképviseletekkel is. Hozzátette: egyáltalán nem biztos, hogy összességében jobban megéri külföldi sofőröket dolgoztatni, mivel számukra a lakhatást, az utazást és az étkezést is a munkáltatónak kell kifizetnie.

A BKV-t ugyanis már korábban is megkörnyékezte több külföldieket közvetítő munkaerő-kölcsönző cég, de egyelőre egyiküktől sem kértek ajánlatot. A Népszava a BKK-t is megkérdezte az ügyről, de a cég hárított: a közforgalmú autóbuszjáratok üzemeltetésére a közbeszerzési eljárások győzteseivel szerződik, a járművek üzemeltetéséhez szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket pedig a szerződő felek biztosítják.

A jelenlegi ügyben érintett ArrivaBus Kft. már közlékenyebb volt:

Stratégiánk szerves része, hogy minden lehetséges eszközzel bővítsük saját járművezetői állományunkat, ezért a toborzási kampány részeként külföldi munkavállalók alkalmazásának lehetőségét is vizsgáljuk.

A harmadik országbeli munkavállalók munkába állításának lehetőségé az teremtette meg, hogy a kormány hiányszakmának minősítette a járművezetői szakmát – mutattak rá.

Nagyjából 100-150 buszvezető hiányzik az állományból, de ez nagyon változó. A munkaerőhiányos helyzet miatt a BKV már most foglalkoztat magyarul beszélő külföldieket, de azt is fontolóra vették, hogy csak angolul beszélő munkavállalókat vegyenek fel.

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke elmondta, hogy a buszvezetők átlagos bruttó keresete csak a toborzóreklám szerint 730 ezer forint, mert ennyit csak a különféle pótlékokkal és a túlórával együtt tudnak összehozni. Az alapbér kevés ahhoz, hogy megtartsák a magyar buszvezetőket:

Ha megfizetnék, lenne magyar járművezető is. A rengeteg túlórát azonban egyre kevesebben vállalják és inkább elmennek.

Hozzátette: a kollektív szerződés mindenkire egyformán érvényes, tehát az abban foglaltaktól eltérő bérezéssel, feltételekkel senkit nem alkalmazhat a BKV, de ez a társszolgáltatókra nem igaz. Így ha olcsóbban dolgozó külföldi munkavállalókat is alkalmaznak, akkor még kedvezőbb ajánlatot tudnak tenni a BKK-nak, amely a szűkös anyagi forrásai miatt lehet, hogy mellettük dönt, még ha nekik fizetni kell a lakhatási, étkezési és képzési költségeit is.

Minden esetre az olcsóbb ázsiai munkaerő tömeges megjelenése sokat ronthatja a a kormány által is folyamatosan gyengített szakszervezetek tárgyalási pozícióit.

