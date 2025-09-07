Önnek is hiányzott végre egy nemzeti konzultáció? Íme, jön a következő!

Orbán Viktor kötcsei beszédében azt mondta, a politikai ellenfeleik bevezették a titkolózást, ezért ők rendhagyó módon élőben közvetítik a mostanit. (A kormányfő azt nem említette, hogy az előző választások előtt elhallgatta, meg akarják kurtítani a rezsicsökkentést, amit 2022 nyarán a gazdálkodók, így az önkormányzatok, civil szervezetek, cégek kárára meg is tettek, de a kedvező adózású kata kicsinálásáról is mélyen hallgatott. – A szerk.)

Azt is mondta, a bizalomvesztett pártok balhépolitikát folytatnak, és hogy a „kiskakasból soha nem lesz nagykakas”.

A miniszterelnök úgy látja, Nyugat-Európa az iszlamizáció felé halad, továbbbá szerinte Amerika szembenézett azzal, hogy Kína gazdasága világvezető, illetve azzal is, hogy

„Oroszország megnyerte a háborút Ukrajnával szemben”.

Orbán szerint Amerikának haza kell menni, és erőforrásokat kell gyűjtenie, befektetőket hazacsábítani és vámokat kivetni. Úgy véli, az európai gazdaság „aligha” áll talpra, ő maga pedig új V4-es együttműködést akar.

A kormányfő azt is mondta, szerinte az Európai Unió a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett, és ha ez így megy tovább, akkor az Európai Unió úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet, rossz véggel. Szerinte ennek oka, hogy nincs közös uniós gazdaságpolitika, és azt jósolta, nemsokára felbomlik az eurózóna.

Orbán Viktor szerint úgy menthető meg az EU, ha négy körre osztják a tagállamokat:

– legszélén azok az országok vannak, akik csak katonai és energetikai biztonságot akarnak,

– a második, belsőbb körben azok szerepelnek, akik közös piacot akarnak,

– a harmadik körben azok, akik közös pénzt, eurózónát szeretnének,

– a negyedik körben politikai érdekeket, elveket akarnak összehangolni a szövetséges államok.

Magyarországról szólva azt mondta, az ország azért nem ment tönkre, mert 2010-ben a Fidesz levált az EU gazdasági modelljéről: Magyarországon a családtámogatási rendszer is a munkához van kötve, akárcsak az örökösödés.

Orbán szerint az EU-nak ki kellett volna egyezni az oroszokkal, átszervezni a jóléti államot, a törökökkel megállapodni, az angolokat nem kiengedni, az Egyesült Államokkal megállapodni a transzatlanti biztonságról és Kínával a kereskedelemről. Úgy véli, Európának nem voltak vezetői, és ezért nem sikerült ezeket végrehajtani.

A belpolitikára áttérve azt mondta, két választási lehetőség van: a korábban említett brüsszeli politikához csatlakozás vagy folytatni az utóbbi éveket. Megismételte, amit Tusványoson is mondott: 106 egyéni körzetből 80-as megnyernének – saját méréseik szerint.

A gazdasági növekedés szerinte azért nem tudta elérni a kívánt szintet, mert még háború van, az amerikai elnök nem tudta elérni a békét, és így minden célzott gazdasági intézkedés is fél évet késett. Emlékezetes, Orbán Viktor egy éve 3-5 százalékos gazdasági növekedést ígért 2025-re, de ma már a kormány szerint is 1 százalék alatt lesz a bővülés.

Azt mondta a 2026-os győzelmi terv lényege, jó programmal önmagában nem lehet választást nyerni, betartott ígéretekkel sem.

„Meló van. A feladatokat el kell végezni”

– mondta. Megerősítette, a kampány vezetésével a nemrég még az 1956-osok emlékét meggyalázó Orbán Balázs politikai igazgatót bízta meg.

Orbán tavaly az új gazdaságpolitikáról jelentett be nemzeti konzultációt, most pedig ugyanehhez a bevált politikai termékhez nyúl, a meglehetősen kétes hitelességű dokumentumról indítja, mely szerint a Tisza Párt szja-emelést tervezne. (Az Index által közzétett, fejléc, pecsét és aláírás nélküli papír valós voltáról a portál azt írta, több „Tisza-közeli” személy is megerősítette, de neveket nem tudtak írni.– A szerk.)

Az eddigi nemzeti konzultációk közül a Voks 2025 fantázianevű ukránellenes „szavazás” volt a legdrágább,

az elmúlt 15 év ilyen akciói eddig csaknem 100 milliárd forintot emésztettek fel.

Orbán Viktor azzal zárta beszédét, hogy a patriótákat megkétszerezik és beveszik Brüsszelt, amiről a győzelem után, 2026 őszén tart majd egy előadást.

(Index nyomán)