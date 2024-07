Orbán Viktor ismét a horvát tengerparton bukkant fel, de nem a békemisszió miatt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön részt vesz az Európai Politikai Közösség (EPC) negyedik csúcstalálkozóján az angliai Oxford közelében lévő Blenheim-kastélyban – így tájékoztatta a nagyérdeműt Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, igaz, nem túl bőbeszédűen.

Havasi közlése szerint a tanácskozásra 47 európai állam-, illetve kormányfő kapott meghívást.

A vezetők az előzetes napirend szerint megvitatják az Ukrajnának nyújtott támogatást, valamint az olyan közös kihívásokat, mint az energia és az összeköttetés, a biztonság és a demokrácia, valamint a migráció

– adta tudtunkra a kormányfő sajtósa.

Az MTI arra is emlékeztet, hogy az Európai Politikai Közösség (EPC) az Európa jövőjéről szóló politikai és stratégiai megbeszélések kormányközi fóruma, amelyet 2022-ben Emmanuel Macron francia államfő kezdeményezésére hoztak létre.

Megint a horvát riviérán bukkant fel

Mindeközben az Index.hr alapján a Telex azt írja,

"idén is Horvátországban nyaral Orbán Viktor, ökölbe szorított kézzel pózolt egy étterem-tulajdonossal."

A miniszterelnök tehát Kijev, Moszkva, Peking és Washington után Vis szigetén állt meg egy kis kikapcsolódás erejéig.

Az ottani Villa Kaliopa étterem tulajdonosa, Goran Pečarević számolt be arról a Facebookon, hogy náluk vendégeskedett a magyar miniszterelnök, akivel egy közös fotót is készített. A fotón Orbán Viktor és az étterem-tulajdonos is ökölbe szorított kézzel pózol, amivel nyilván a néhány napja történt merényletét túlélő Donald Trumpra utalnak.

Várjuk Putyint és Trumpot, késésben vannak

– írta a bejegyzéshez Pečarević.

Olyan szempontból nincs újdonság, hogy a kormányfő évek óta rendszeresen Horvátországban tölti a nyári szabadságát, ám az sem új, hogy ezt nem verik nagy dobra, és talán nem véletlenül.

Hiába hajt, elszigetelődés a vége?

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyinnál tett látogatása a fő ok, ami miatt megint diplomáciai kispadra ültethetik hazánkat. Magyarország soros elnöksége ellenére a jelek szerint megint mi vagyunk az EU fekete báránya.

Soros elnökség ide, békemisszió oda, mégis kigolyózzák Orbán Viktort és kormányát. Ugyanis az Európai Parlament 63 képviselője uniós vezetőkhöz írt levélben kezdeményezte a Magyarország szavazati jogának megvonását, amiért Orbán Kínába és az Ukrajnát megszálló Oroszországban turnézott.

Látványosan lavíroz a fideszes kormányzat, hiszen mind a nyugati, mind a keleti hatalmaknak próbálnak gesztusokat tenni, ám a külpolitikában ez a fajta kétkulacsosság könnyen a visszájára is fordulhat.

(Címlapkép: Orbán Viktor nyaral - Facebook/Villa Caliopa)