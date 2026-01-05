Orbán Viktor lebukott: be kellett ismernie, hazudott Washingtonban a pénzügyi „védőpajzsról”

Szokásos éves nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök kérdést kapott az amerikai elnökkel kötött állítólagos pénzügyi védőpajzsról. A kormányfő az ATV kérdésére ezt mondta:

„Kértem ilyen védőpajzsot, olyan, ami Magyarország számára meg az USA-nak is elfogadható lett volna, nem állt rendelkezésre. Abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot, amire Magyarországnak szüksége van, és amit az amerikaiak meg tudnak és mag akarnak adni. Ez a munka zajlik, ezt a munkát a külügyminiszter irányítja.”

Az alábbi videóban 27 perc 29 másodperctől hallható:

A miniszterelnök Donald Trumpnál tett washingtoni látogatása után még így fogalmazott:

„Az elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt”.

Később az elnök a Politicónak cáfolta, hogy megállapodás született volna:

„Nem, nem ígértem neki, de ő mindenképpen kérte”

– mondta a lapnak Trump.