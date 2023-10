Orbán Viktor már régen is idegen vendégmunkások betelepítésében látta a munkaerőhiány megoldását

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke szúrta ki, hogy Orbán már korábban is tervezte, hogy bevándorlók tömegeit telepítené hazánkba. „Így volt ez régen is, így van ez most is. Csak akkor az Origo még igazat írt, most meg nem” – írta az ellenzéki politikus.

Orbán Viktor 2001. június 7-én a következőket mondta:

Több millió bevándorlót kellene befogadnia Magyarországnak a következő öt évben, mert így tudja biztosítani a gazdasági növekedés ütemét.

A mostani helyzet fényében meglepő lehet, hogy a Fidesz-kormány fejének igazságbeszédét az azóta profilt váltott Origo írta meg.

Orbán szándékai azóta sem változtak. Nincs mit szépíteni rajta.

A cikkben volt néhány további érdekes adalék a fideszes miniszterelnök akkori álláspontjáról:

⚫ „Orbán leszögezte: az inflációt 10 százalék alá szorították...”

⚫ „Az ország Nyugathoz képest harmincéves lemaradását 15 év alatt kellene ledolgozni” – 2010 óta közel 14 évet volt hatalmon az általa vezetett kormány, a ledolgozás helyett viszont még Romániához képest is lemaradtunk.

⚫ Orbán már akkor az olimpiáról álmodozott – 2012-re tervezte.

⚫ Az első Fidesz-kormány elfogadott egy családegyesítésre vonatkozó jogszabályt, amely szerint 2002. január 1-jétől a Magyarországon dolgozó bevándorlók rokonait is letelepítették volna.

⚫ A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal akkori főigazgatója szerint amellett, hogy ki kell tolni a nyugdíjkorhatárt, egyre több bevándorlóra is szükség van.

Lapunk megkeresésére Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök az előkerült cikk kapcsán elmondta, hogy a vendégmunkások tömeges betelepítése sem akkor, sem most nem lehet megoldás.

Az ázsiai migránsmunkások betelepítése nagyon veszélyes tendencia. Megnézhetjük Németország példáját. Mivel olcsóbban elvállalják ugyanazt a munkát, elveszik a magyarok munkáját, illetve letörik az uniós szinten így is alacsony magyar béreket.

A konzervatív politikus úgy látja, ehelyett az a megoldás, ha a magyar munkavállalók bérét emelik meg, hogy megközelítse az uniós átlagot, mert ezzel lehetne megelőzni, hogy a magyarok külföldre költözzenek a jobb megélhetés reményében és ott alapítsanak családot, illetve hogy az itthon maradók munkája megmaradjon, és fel se merüljön bennük, hogy el kell hagyni szülőföldjüket.

