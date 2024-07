„Gyurbán Fektor” és Magyar Péter sem hiányzott a mostani EFOTT-ról

Közhely ugyan, de tényleg a rekkenő hőség kifejezése írja körül a legplasztikusabban, milyen extrém forró időjárás uralta az EFOTT időtartamának jelentős részét. A szervezőknek érzékelhetően volt gondjuk erre kellőképpen felkészülni: hűtött ásványvíz, sör, üdítő és más italok álltak készenlétben, s külön ivóvízlelőhelyek biztosították, nehogy kiszáradjon az egyszeri fesztiválozó, akár csak röpke percek leforgása alatt. Még alumínium dobozba zárt, sokszorosan szűrt vizet is osztogattak a napsütésben sétáló népeknek.

A most kitelepült kiskereskedelmi üzletlánc sokféle élelmiszerrel, helyenként mentes verziókkal is szolgált, noha a hűtőgépeik nem minden esetben hűtötték le a bennük figyelő innivalókat. Talán az iszonyú kánikula tehető fő felelőssé azért, hogy olykor még egy kellemes pincehideg hőmérséklet sem jött össze némelyik hűtőben. Mindenesetre az, aki már abszolút nem bírta máshogy, bármikor belezuttyanhatott a Velencei-tó frissítő élővizébe.

Az elemózsiák széles körűségében szabad szemmel látható fejlődési trend rajzolódott ki: nemcsak sokféle étek állt rendelkezésre, de a mindenre is érzékeny embertársaink túlnyomó hányada is aránylag korrekt választékból étkezhetett. Gondoltak a laktóz- és gluténmentes ételektől kezdve a tojásallergiások alternatíváin át a vegetáriánus és vegán menüig bezárólag gyakorlatilag minden igényre. Még a kemping közelében is lehetett például mindenmentes lángost fogyasztani anélkül, hogy azt a delikvens emésztőrendszere markáns fenntartásokkal kezelje. A sokszor eléggé borsos árszint azonban általában a minőség záloga volt.

Idén a HÖOK mellett az Óbudai Egyetem látta el a házigazda szerepét, így a reál szakok hívei aligha maradtak intellektuálisan kielégítetlenül. A Karrierzóna bizonyára sok pályakezdő számára nyújtott releváns támpontot az egyéni szakmai jövőre nézvést. Hasonlóképp a még ifjabbak hazánk többi egyeteméről is mélyebb betekintést nyerhettek, az ELTE-től egészen a Pécsi Egyetemig, sok-sok aktivitás, elfoglaltság és program kíséretében. Ugyanígy a Magyar Honvédség, a NAV, vagy épp a BMW sátrába is könnyen bele lehetett botlani.

A kormánypártoktól a kutyákig széles politikai kínálat és látkép fogadta a fesztiválozókat

Az átlagosnál fokozottabb politikai affinitással bíró egyének is bőven megtalálhatták számításaikat, ha egy tartalmas eszmecserére, tevékenységre vágytak a pártpaletta jelenlévő tagjaival.

A politikai ifjúsági szervezetek közül mind az ellenzéki, mind a kormányoldal képviseltette magát a fesztivál Civil Falujában. A Fidesz és a KDNP részéről a Fidelitas és az IKSZ is megmutatta magát, sajátos, Sorosra kihegyezett dobálós és kapura rúgós játékokkal, vízipisztollyal és sörponggal is. Emellett saját fa bódékkal telepedtek le a Mi Hazánk Ifjai, a Jobbik Ifjúsági Tagozat, valamint a 2RK ifi mozgalma, a Szintézis is. Utóbbiak a Vona Gábor elnökölte pártot jelölik, s kívül-belül igényesnek ható zsebkönyvük a politikai filozófiák sűrű erdejében navigálja el a tájékozódni vágyókat.

Ugyanakkor mellettük közös bodegában a DK-hoz tartozó DEL és az MSZP-be tagozódó Societas is jelen volt baloldali hangként. Eggyel arrébb a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig nemes egyszerűséggel önmagát adva, anyapártként települt ki. A kutyapártos passzivisták előszeretettel kínálták a színes padfestés autentikus élményét, szó szerint, de saját kitűzőt is lehetett alkotni náluk egy ennek megfelelő célszerszámmal. Nyilván egy-egy hamisítatlan cigicsikkszavazás sem hiányozhatott az MKKP-s képletből.

Aktivistái révén valamennyi pártszerveződés aktivistája saját irányvonalát törekedett populárisabbá, a fiatalok számára emészthetőbbé tenni. Jellemzően különféle kvízek, tesztek és más játékos feladatok megoldásának kíséretében igyekeztek közelebb kerülni az EFOTT résztvevőihez. Számos ötletes, hasznos ajándéktárgyat lehetett bezsebelni tőlük, jutalmazandó a helyes válaszokat. A mihazánkosok saját legyezővel, ötletes sörnyitóval és politikai ellenlábasaikat gúnnyal ábrázoló matricával is operáltak rajta a parlamenti pártok karikatúráival. A legtöbb párt ifis tagjával lazán el lehetett beszélgetni, úgy könnyedebb, mint fajsúlyosabb közéleti témákról.

Sem a Tisza Párt, sem a Momentum nem települt ki, de jobboldali túlsúly alakult ki

A Jobbik IT évek óta hódító, politikai humorral átitatott matricái idén is szép sikert arattak, az örök darabokon túl pár újabb példányt is ideértve.

„Gyurbán Fektor” névre hallgat az a kitüntetett jelentőségű matricájuk, amelyik kifejezi a NER működőképességének esszenciáját, rezonálva a korszellemre, amely ebből már egy ideje sajátos mémet kreált.

Értelemszerűen a két politikai blokk két nagy formátumú pártvezérének teljes nevét sikerült szimbolikusan egybeolvasztania a fiktív személynév értelmi szerzőjének.

A jellegzetes név a tájékozottabbaknak jobbára nem mond túl sok újat, de tény, hogy a Magyar Péter által is emlegetett Orbán–Gyurcsány-rendszer kritikáját is feleleveníti. A Tisza Párt EP-képviselőjével a kijevi útja után ugyan bárki tudott találkozni egy pódiumbeszélgetésen, de pártja önálló standdal nem látogatott el a zenei fesztiválra. A Momentum, az LMP és a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom szintén kihagyta a nyári eseményt az idei évben. Magyaron kívül más pártpolitikussal is össze lehetett futni, mint például Dúró Dórával, Döme Zsuzsanna Suzival, illetőleg Balassa Péterrel is.

Ha úgy vesszük, bár ez bizonyos politikai elaprózódást is takar, de a választási eredmények nyomán nem csoda, hogy egyfajta jobboldali túlsúly alakult ki, miközben a baloldali, illetve liberális világnézetű formációk kisebbségben maradtak a számosság tükrében.

A hazai politikai rendszerrel és a fiatalok ügyeivel kiemelten foglalkozó szervezetek szintén a többiekkel egy csokorban várták az érdeklődőket, a teljesség igénye nélkül ott volt a politikai részvétel növelését zászlajára tűző Polip Egyesület, vagy épp a fiatalság nagyobb közéleti bevonódásáért dolgozó Fiatalok a Nemzetért Alapítvány, és sokan mások is. A nők elleni erőszak kivédésére fókuszáló Életépítők Alapítvány sátorszomszédaihoz képest kissé más, ám hiánypótló aspektust hozott be a fesztiváltudatba.

A közéleti iróniát illetően a minden formális keretet elvető GRDG hozta a formáját, a rendhagyó csoportosulás leginkább a Kutyapárt mentalitását idézhetné, még sincs közük egymáshoz. Korábban már interjúztunk velük arról, mégis kifélék-mifélék önmeghatározásuk alapján.

Sokszínű koncertélmény várta a zene szerelmeseit

A zenei felhozatalból jó pár húzónév erősítette az EFOTT színpadi atmoszféráját. Zömmel a legnépszerűbb hazai előadók kápráztatták el a fesztiválozókat, különösen rajongóikat. Krúbitól és Beton.Hofitól a Fish!-en és az AWS-en át a Follow The Flow-ig és Azahriahig számos magyar fellépő biztosította az esték kiváló hangulatát.

Természetesen az a látogató sem maradt nívós muzsika nélkül, aki az alter, a hiphop, netán a rockosabb, vagy éppen az elektronikus vonalat preferálja inkább, ha egy remek koncertről vagy egy kiadós buliról van szó. Sokak szívét a Carson Coma, az Aurevoir. az Irie Maffia, a 30Y, a Paddy and the Rats, sőt még a Korda házaspár, valamint Sisi és Kis Grófo is megdobogtatta, más feltörekvőkről nem is beszélve.

Összességében szembetűnő volt, hogy a fesztiválszervezők még felkészültebben tudták hangulatosabbá, komfortosabbá és otthonosabbá tenni a 2024-es EFOTT-ot, még a néhány apró hiányosság, és az alapvetően jól összerakott 2023-as viszonyokhoz képest is. Ha lehetséges, reméljük, hogy az egyetemisták zenei fesztiválja tovább tud majd haladni a fejlődés pályáján jövőre is.

(Címlapkép és fotók: Életképek a 2024-es EFOTT-ról. Sándor Zoltán/Alfahír)