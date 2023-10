Sas Zoltán azt akarja, hogy ha a magyar rendőrökre rálőnek a határon, akkor vissza tudjanak lőni

A magyar-szerb határon az embercsempészek most napi szinten rátámadnak a magyar rendőrökre, és az Európába igyekvők között akadnak terroristák is – véli jobbikos politikus. Azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz-kormány embercsempészeket enged szabadon.