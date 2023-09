Schadl György húzza az időt, ügyvédje az Alkotmánybírósághoz fordul

Az Index értesülése szerint a Schadl–Völner-per I. rendű vádlottja, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke és a XVII. rendű vádlottja, Schadl-Baranyai Helga képviseletében Gellér Balázs irodavezető ügyvéd indítványt terjesztett elő a Fővárosi Törvényszéknél, hogy az eljárás felfüggesztése mellett forduljon az Alkotmánybírósághoz. Lapunk úgy tudja, az indítvány szerint az eljárás öt olyan alapjogi sérelmet vetett fel, amelyeknek megállapítására és megoldására az Alkotmánybíróságnak van hatásköre.

A kilakoltatási biznisz fejét védő ügyvéd alapjogi sérelmekre hivatkozva akasztaná meg az eljárást.

A Fidesz-közeli lap információi szerint a május 3-án kelt indítványban azt állítják, hogy Shadlt és feleségét több alapjogi sérelem is érte. Például Völner Pál bukott igazságügyi államtitkár telefonját úgy hallgatták le, hogy még országgyűlési képviselő volt, és nem függesztették fel a mentelmi jogát sem. Felmerült az is, hogy a vád koronatanúi úgynevezett "együttműködő tanúk", akik a büntetlenségük érdekében kötöttek egyességet a vádhatósággal. A vád alatt álló végrehajtó ügyvédje azt kifogásolta, hogy velük ügyvéd jelenléte nélkül állapodott meg az ügyészség, olyan helyzetben, amiben az együttműködés elutasítása azonnal letartóztatást von maga után. Az indítvány problémaként veti fel azt is, hogy nem tudni, befolyásolja-e a bíróságot az, hogy a többvádlottas ügyben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett tanúk ítélete már másodfokra kerül és ott ítélet születik.

Sem Schadl, sem a Fidesz korrupt államtitkára nem ismerte be bűnösségét.

A kormány felső köreiig felérő Schadl–Völner-per idén februárban kezdődött, miután a Központi Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be Schadl György és 21 bűntársa ellen a Fővárosi Törvényszéknél. A vádirat szerint az I. rendű vádlott, Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar azóta lemondott elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki a II. rendű vádlottal, Völner Pál a Fidesz-kormány akkori igazságügyi államtitkárával. A vádirat mindamellett a huszonkét terheltet egyéb – korrupciós, gazdasági és vagyon elleni – bűncselekmények elkövetésével is vádolta.

Az ügyben négy előkészítő ülést és tizenegy tárgyalási napot tartottak, amelyeken tíz vádlott beismerte a bűnösségét, és felfüggesztett börtönbüntetést kapott, míg a per fővádlottjai, köztük Schadl György is, valamint a XVII. rendű vádlott, Schadl-Baranyai Helga tagadja bűnösségét.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)