Schadl-Völner-ügy: ismét bíróság előtt a fideszes miniszterhelyettes

Az igazságügyiminiszter-helyettesből másodrendű vádlottá vált Völner Pál meghallgatásával folytatódik az egyik legsúlyosabb korrupciós ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. Az előkészítő ülésen Völner tagadta bűnösségét. A fideszes politikust azzal, vádolják, hogy jogtalan előnyök nyújtásáért cserébe 83 millió forintot vett át több részletben az elsőrendű vádlott Schadl Györgytől. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnökét most is talpig bilincsben kísérték a fegyveres őrök a tárgyalóterembe, a szabadlábon védekező Völner pedig kamerák kereszttüzében érkezett, de ezúttal sem nyilatkozott a sajtónak.

Az előkészítő tárgyaláson a hét megvádolt végrehajtó közül hatan beismerték korrupciós, bűnösségüket és közölték, hogy valóban jelentős mennyiségű pénzt állítólag több mint 800 millió forintot osztottak vissza Schadl Györgynek, aki pedig a vád szerint a Fidesz keresztény-konzervatív politikájának az egyik „arcának” számító Völner Pálnak „hálálta” meg, hogy intézte neki a végűl a vádlottak padjára kerülő végrehajtók kinevezését.

Völner Pál tagadva a vádban leírtakat úgy vélte, „egy képviselőnek mindig tágabban kell értelmeznie a munkáját, mindig bizonyítani kell a segítőkészségét.

Talán ez a gondolatmenet segít megérteni, miért akartam a vádiratban megfogalmazott ügyekben segíteni. Én, mint képviselő nem fordíthatok hátat a segítőkérőknek, segítenem kell, ha tudok

- tette hozzá Völner Pál másodrendű vádlott, aki a Telex tudósítása alapján elmondta, Nyergesújfalun ahol már 35 éve él, szerinte az ott élők ismerik és tudják, hogy nem követett el bűncselekményt, máig ugyanaz a megbecsültség veszi körbe, mint korábban.

Közölte, igazságügyi miniszterhelyettesként neki csak néhány protokolláris eseményen kellett részt vennie, Varga Judit minisztert kellett helyettesíteni. A vádat pedig visszautasította, hogy a végrehajtókkal kapcsolatban visszaélt volna a hivatalával, és bűncselekményt követett volna el. Megismételte, hogy a végrehajtók kinevezését nem ő, hanem Vízkelety Mariann volt államtitkár írta alá ezért

újra azt kérte a bíróságtól, hallgassák meg tanúként a kinevezésekért felelős személyeket, például a volt államtitkárokat, köztük Vízkeletyt. Völner Pál állítása szerint egy olyan esetre sem emlékszik, hogy miniszteri biztosként ő valamilyen módon befolyásolta volna a végrehajtói kinevezéseket.

Völner Pál felidézte amikor megismerte Schadl Györgyöt, aki mint fogalmazott „agilis fiatal vezetőnek tűnt, és elhivatott a végrehajtói kar megújítása mellett”. Minden végrehajtási kérdésben tájékozott, naprakész volt, telefonon szinte mindig elérhető volt, továbbá pontos válaszokat adott a feltett kérdéseire és sokat segített, ami azért volt jó, hogy felkészülten tudjon válaszolni a viták során felmerülő kérdésekben.

A fideszes exállamtitkár ezután kijelentette, nem igaz, hogy korrupciós kapcsolatot alakított volna ki Schadlval, pénzt nem kapott tőle.

„Beszélgetéseink anyagi része egyáltalán szóba sem kerülhetett. Volt egy olyan nexus közöttünk, ami egyúttal egy távolságtartást is jelentett, pont ennek a tiszteletnek a kapcsán, amit mindig érzékeltem tőle. Azt, hogy Schadl mit tett és mit nem, ez a tisztelt bíróság feladata és jogköre, hogy ezt megvizsgálja, nem nekem kell taglalnom, de ez semmiféle összefüggésben nem állhat velem. Nem is értem, hogy állt össze az ügyészségnek úgy a vád, hogy abba engem belekevertek”.

A korrupciós ügy része egy paksi ügylet. A vád szerint Völner Pál, Schadl kérésére megpróbálta behálózni Palkovics László és Süli János minisztereket, hogy segítsék Schadl ötletét pályázathoz jutni. A vállalkozás papíron vízüzemű motorral kísérletezett, és a paksi atomerőműhöz szolgáltatott volna innovációt. A miniszterek mellett államtitkárok nevei is felbukkannak a paksi bizniszben: Kovács Pál és Steiner Attila, akik szintén személyesen tekintették meg Schadl találmányát.

Erről Völner a bíróságon azt mondta, az energetikai „egy nagyon érdekes terület”, és elismerte, hogy Schadl találmányát többször látta, és másokat is arra kért, nézzék meg azt, például Süli Jánost.

Én azt javasoltam Schadlnak, hogy ezt a találmányt az államnak kellene eladnia, és abból elsősorban Magyarország profitáljon. Ez nem úgy van, hogy betelefonál az ember, és kap x forintot. Szívügyemnek tekintettem ezt a dolgot”, de ha mondjuk Süliék azt mondták volna neki, hogy „ez sarlatánság”, akkor nem foglalkoztam volna ezzel tovább

tette hozzá.

A büntetőper rendes tárgyalása múlt kedden kezdődött Schadl György meghallgatásával, aki Völnerhez hasonlóan szintén tagadta bűnösségét, majd csütörtökön Schadl György feleségét, B. Helgát és idősebb Schadl György vádlottakat hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék. Mindkét vádlottat pénzmosással vádolja az ügyészség, mert Schadl György - már előzetesben - telefonon arra utasította feleségét és édesapját, hogy egy bérelt széfben rejtsék el a le nem foglalt órákat és ékszereket, amelyek összértéke mintegy 110 millió forint volt. Ezt B. Helga és idősebb Schadl György meg is tette, csakhogy a hatóság lehallgatta a telefonbeszélgetést, így a rendőrök meghiúsították a vagyon kimentését.

Völner Pál a múlt heti tárgyalási napokon nem jelent meg és állítólag most is el akarta kerülni a személyes meghallgatást, de dr. Tóth Erzsébet bíró Völner védőjével közölte, hogy meg kell jelennie, még akkor is, ha nem tesz vallomást. Egyébként még az előkészítő ülésen Völner védője egy sor ember tanúként való meghallgatását kezdeményezte, köztük Varga Judit igazságügyi miniszter, Jeney Orsolya volt helyettes államtitkár, Vízkelety Mariann volt államtitkár, Kovács Pál volt államtitkár, Süli János volt miniszter, Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter, Molnár Zoltán államtitkár, Hajas Barnabás államtitkár és Kanta Tamás, Völner egykori kabineti tagjának, későbbi miniszteri biztosnak a meghallgatását.

A védő szerint Varga Judit neve többször megjelent a nyomozati anyagokban, és olyan is volt, hogy Völner társaságában találkozott Schadl Györggyel, akivel állítólag a végrehajtói kinevezésekről beszéltek.

