Schadllal mégsem jó együtt motorozni

Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani - ezzel az indokkal léptette vissza a Fidesz Garabits Mártont Zuglóban a helyi képviselőjelöltségtől. Ezek szerint a fiatal jogász tisztességesnek tűnt, azonban a NER véleménye megváltozott, miután a 24.hu emlékeztetett arra, hogy Garabits a hosszú börtönbüntetés elé néző végrehajtó főnök, Schadl György vádlott csapatához tartozik. A névsorváltozást a párt polgármesterjelöltje jelentette be.

Garabits neve többször is szerepel a NER-es korrupciós ügy nyomozati irataiban

Az nem világos, hogy a jelöltállítási folyamatban miért nem vette észre a Fidesz, hogy Garabits Mártonnak, az ügyvédként tevékenykedő most már csak egykori képviselőjelöltnek a Schadl-Völner botrány nyomozati iratokban többször is szerepel a neve – írta a hírportál. 2021-ben például egy érdi ingatlanvásárlás alkalmával képviselte ügyvédként Schadl és a felesége tulajdonában álló ingatlanos céget, s még idén februárban is kapott megbízást Schadl végrehajtói irodájától. 2022-ben Schadl György például személyesen írta alá az ügyvédi meghatalmazást a részére.

Garabitsék családilag is be vannak kötve a NER-hez

Garabits a jogi megbízása mellett családilag is üzleti kapcsolatban állt a Schadl családdal. A kormányzat 2021-ben 130-ról 90-re csökkentette a felszámoló cégek számát. Ezek közé 51 új vállalkozás került be egy állami pályázaton köztük van Garabits és Schadl családi kötődésű vállalkozása. A cikkben egyébként a szerteágazó Garabits család kalandos politikai útjáról sok minden más is olvasható. Egyebek között az is, hogy Garabits Márton testvére is fideszes színekben indul a júniusi önkormányzati választáson a XV. kerületben, ahonnan egyelőre nem érkezett olyan hír, hogy a helyi Fidesz változtatna a jelöltek névsorán.

(Címlapkép: Garabits Márton/facebook)