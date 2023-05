Simán elvesztette a lombkoronasétány-pert Nyírmártonfalva polgármestere

Elvesztette Filemon Mihály, Nyírmártonfalva fideszes polgármestere azt a sajtóhelyreigazítási pert, amelyet az Átlátszó tényfeltáró portál ellen indított az országos botrányt kavaró lombkoronasétány ügyében – írja a Magyar Hang.

Filemon Mihály nem jelent meg a tárgyaláson, ügyvédje azzal érvelt, hogy a sétány építésekor a polgármester még nem kapta meg az uniós támogatást. Ezért szerintük megtévesztő azt állítani, hogy uniós pénzt használtak volna fel a beruházásra. Azt is jelezte, Filemon Mihály az uniós pályázat 2017-es beadása idején még nem volt közszereplő, mert csak 2019-ben választották meg polgármesterré, továbbá a sétány nem is 50, hanem 80 méteres.

Utóbbiról azonban kiderült, hogy az adat a Közbeszerzési Értesítőben szerepelt hibásan.

Az alperes Átlátszó jogi képviselője azonban emlékeztetett rá, hogy évtizedes gyakorlat szerint az ilyen ügyekben a közérdek a fontos, és nem a közszereplői státusz, márpedig ebben az ügyben a lombkoronasétány és a körülötte lévő erdő állapota közérdeknek számít, különösen úgy, hogy uniós pályázatot nyert el erre a polgármester. Az ügyvéd szerint a kérdéses esetben az a fontos, hogy Filemon elnyerte az uniós támogatást, és az már másodlagos, hogy a sétány uniós forrásból vagy előfinanszírozás révén valósult meg.

Végül arra is emlékeztetett, hogy a sétány 50 méteres hosszáról szóló adat a Közbeszerzési Értesítőben szerepelt, ezzel az erővel Filemon ügyvédje az értesítő szerkesztőjét is számon kérhetné.

Az ítéletet hozó bírónő teljes mértékben egyetértett az alperes érvelésével, hangsúlyozta, hogyha valaki már egy megítélt uniós támogatás tudatában fog bele egy ilyen beruházásba, joggal számolhat azzal, hogy meg is kapja a pénzt, így nincs relevanciája annak, hogy mikor fizetik ki a pénzt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszereplői státusz nem váltogatható kabátként, és mivel Filemon Mihály polgármester, szélesebb körben kell tűrnie a sajtó akár téves állításait is, mintha magánszemély lenne. A bírónő szerint az sem elvárható, hogy egy újság nyomozati tevékenységet folytasson, a hiteles munkához elég, ha bizonyítékokkal tudja megalapozni állításait, és a tőle telhető gondnoksággal jár el a munkájában.

A bíróság a polgármestert mintegy 300 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte. Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője a Magyar Hangnak elmondta, számított a kedvező döntésre, és nem is érti, hogy Filemon Mihály polgármester miért indított egyáltalán sajtópert ez ügyben.

Címlapkép: Facebook