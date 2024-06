Spórolásra kényszerítette a lakosságot a megemelt rezsidíjakkal a Fidesz

Kimondottan kemény spórolásba kezdtek nem csak a magyar, de az európai háztartások is, ha az energiáról van szó – írta meg a Pénzcentrum.hu az Eurostat friss adatai alapján. A KSH adataiból is ez derül ki. A magyar fogyasztók szeretnék elkerülni, hogy megsarcolják őket a közműszolgáltatók a túlfogyasztás miatt.

Az emberek igyekeznek a kormány által „átlagfogyasztásként” meghatározott érték alatt maradni, mivel különben az áramért kétszeres, a gázért pedig hétszeres árat fizethetnének.

A rezsicsökkentés néven 2014-ben bevezetett politikai kampánytermék ezen szigorítását a Fidesz-kormány a 2022-es választások után vezette be, mivel a választás előtti pénzszórás miatt kiürült az államkassza.

Az Eurostat friss adataiból látszik, hogy nem kizárólag a magyarok kezdtek spórolni a rezsin. Az energiaárak 2022-es drasztikus emelkedése után szinte minden főkategóriában a korábbinál kevesebb energiát használtak az európai háztartások. Egyetlen kivételként a hűtésre fordított energiát lehetne említeni, mivel a globális felmelegedés miatt sokan elkerülhetetlennek érzik a lakásuk klimatizálását.

A melegebb telek ellenére a fűtésre fordított energiafogyasztás viszont csak a 2022-es inflációs sokk után esett vissza. A háztartások a fűtés mellett főzésre, is kevesebb energiát használtak 2022-ben, mint a megelőző években.

A magyar fogyasztókat nem mentette meg az orosz gáz a kormány „rezsibüntetésétől”.

A magyar fogyasztási adatok esetében szembetűnő a havi szintű kimutatásoknál is, hogy jelentősen spórolni kezdett a lakosság. A 2022-ben kezdődött szűkös évek még most is tartanak, 2024-ben is ugyanúgy spórolnak a magyarok.

Például idén februárban 13 százalékkal kevesebb energiát használt a magyar lakosság, mint az egy 2023 februárjában. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van az „átlagfogasztás” felett a lakosságra mért büntetődíjakkal, amit a Fidesz-kormány vezetett be.

Eközben az állam kezében lévő MVM szépen prosperál és még arra is van pénze, hogy egész oldalas hirdetésekkel támogassa a kormánypropaganda médiumait.

(Címlapkép: Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor jó barátja, milliárdos gázszerelő. MTI/Vasvári Tamás)