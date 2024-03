Uniós hivatal fedheti fel a NER-es oligarchák magántőkealapokba rejtett vagyonát

A végén mégiscsak „ráfaraghatnak” a NER-es „orkok”. Azaz hiába tűnik mesterinek a NER vagyonfelhalmozó magántőkealapos konstrukciója, hamarosan új szelek fújnak az Európai Unióban, ahol új jogszabályokon dolgoznak. Frankfurtban 2025 középétől elindul 400 fővel az AMLA nevű uniós hivatal, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel fog foglalkozni – írta a szenzációs hírt a G7.

Ez az uniós hivatal vizsgálhatja majd, kik a magántőkealapok igazi tulajdonosai.

Márpedig a lap számításai szerint ezzel a technikával Magyarországon 2022 végéig legalább 2700 milliárd forintot halmoztak fel. Az AMLA viszont kötelezheti a vállalatokat és magánszemélyeket dokumentumok és egyéb információk átadására, bírósági engedéllyel helyszíni vizsgálatokat végezhet, és jelentős jogsértések esetén akár kétmillió eurós büntetést szabhat ki.

A gazdasági hírportál azt is ismertette, hogy a jogszabály szerint tíz évre visszamenőlegesen meg kell mutatni minden, legalább 15 százalékos tulajdonost. Egységes uniós szabályrendszer lesz, hogyan kell ezt kimutatni, kisebb lesz az esély az országok közötti trükközésre. A hatóságokon kívül az újságírók és a témában érintett civil szervezetek is hozzáférést fognak kapnak az uniós tényleges tulajdonosi adatbázisokhoz. Sőt, ezen felül a 200 ezer eurónál drágább jachtok, magánrepülők, de még autók is bekerülnek az adatbázisba. Így a NER magánrepülői, jachtjai is könnyebben napvilágra kerülhetnek.

Az „orkok” kezébe adott fegyver a végén még visszafelé fog elsülni.

A NER szabályozás következtében ugyanis a magántőkealapoknak nem kell szerepelniük az említett európai, a hatóságok által továbbra is elérhető adatbázisban. Mindez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a magyar magántőkalapok, ha akarják se tudják hitelesen bemutatni, hogy kik a tulajdonosaik, nem tudják külföldön bizonyítani, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. „Keveset ér bármilyen pecsétes papír, jegybanki vagy pénzintézeti igazolás a jelenlegi tulajdonosokról: akár másnap úgy tudják átadni Tiborcz Istvánnak, Jellinek Dánielnek, Hernádi Zsoltnak, de akár Vlagyimir Putyin embereinek a tulajdonrészeket, hogy erről nem értesülhet senki.”

Mindez rámutat a keleti nyitás egy nem várt hatására. Az ebben résztvevő cégek, döntéshozók később nem szívesen látott partnerek lehetnek Nyugat-Európában. Márpedig így nehezebb lesz a NER-oligarcháknak – átláthatatlan struktúráikkal – felvásárlásokat végrehajtani.

(Címlapkép: Földi Imre/MTI)