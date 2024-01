Vajon Lázár János milyen okból ment neki a makói Continentalnak?

Lázár János építési és közlekedési miniszter felfoghatatlannak nevezte, ahogy a makói Continental gyár vezetése bánik az alkalmazottakkal, és úgy gondolja a sunyi módszerek helyett akkor már jobb, ha bezárják a gumigyárat. Hozzátette: a szegedi ipari beruházásokkal jobb helyzetbe kerülnek a térség munkavállalói – de nem a kínai BYD Szegeden épülő autógyárára és az közelben építendő kínai akkumulátorgyárra utalt, hanem egy kínai csomagolóipari vállalatra. Azzal a tényezővel sem számolt most, hogy a Continentalhoz hasonlóan ezekben az üzemekben is előnyben fogják részesíteni a vendégmunkásokat a magyarokkal szemben.

Példátlanul megalázó, megszégyenítő és kizsákmányoló módon foglalkoztatja a munkavállalókat a német tulajdonú cég. Kíváncsi lennék, hogy Németországban, vagy máshol ugyanígy viselkedik-e. Nyilván nem

– mondta Lázár János a Continental-ügyről a Rádió 7-nek adott interjújában.

A makói gyár dolgozói felháborítónak tartják a velük szembeni bánásmódot, és kirekesztőnek tartják, hogy kizárólag magyarokat rúgtak ki a Continental üzeméből, ahol 150 indonéz vendégmunkás továbbra is dolgozhat. A diszkriminatív leépítés áldozatai leginkább évtizedek óta ott dolgozó, tapasztalt magyar munkavállalók voltak.

Lázár János az interjúban azt is elmondta: sokkal egyszerűbb lenne azt mondani a Continental részéről, hogy előbb-utóbb a makói gyárukat be akarják zárni, hogy ha ez a céljuk. Az Orbán-kormány minisztere szerint az is méltatlan lépés volt 26 év után kirúgták Radics Gábor szakszervezeti vezetőt.

Mindeközben a Continental folyamatosan kuncsorog a kormánynál

– mondta Lázár János, aztán hozzátette: ő mindent elkövet annak érdekében, hogy a cég ne kapjon állami támogatást, sőt azt is fizesse vissza, amit eddig kapott. Ehhez hasonló javaslattal korábban csak a Jobbiik-Konzervatívok állt elő, akik szintén visszafizettetnék a multicégek számára nyújtott közpénztámogatásokat, amennyiben ezek a cégek vendégmunkásokat alkalmaznának magyarok helyett. Az ellenzéki párt büntetőkamattal sújtaná a magyarokat diszkrimináló cégeket.

