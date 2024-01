Kellemetlen meglepetés: Egy akkumulátorgyár is épülhet a Szegedre tervezett kínai autógyár közelében

Elektromosautó-gyár nem létezhet akkumulátorgyár nélkül. Ezt igazolja a kínai BYD autógyártó vállalat esete is, ami a szállítási költségek csökkentése érdekében a Szegeden építendő autógyár mellett egy akkumulátorgyárat is épít Dél-Magyarország egy eddig még meg nem nevezett településén – számolt be a Népszava derítette ki. A szintén kínai CATL Debrecenben épülő gyárában vagy a gödi Samsungnál készülő akkumulátorak nem jók a BYD autóiba, ezért kell saját akkumulátorgyárat építeniük. A Népszava egy német nyelvű honlapra hivatkozik egy, amely tényként közli az új akkugyár építéséről szólól értesülést.

A Teslamag.de-n megjelent cikkből csak az derül ki, hogy egy akkumulátorgyár is épül a BYD új autógyára közelében, ám az nem, hogy pontosan hol.

Az 5 milliárd eurós, azaz csaknem 1900 milliárd forintos beruházás 2027-re készül el, amikortól kezdve évente 200 ezer autót fognak előállítani az üzemben. Az autógyárat működtető céget szokatlanul magas mintegy 191 milliárd forintos alaptőkével jegyezték bea napokban. Kérdés, hogy ez az anyagi értelemben hatalmas befektetési igényű, de kis hozzáadott értékű ipari fejlesztés milyen előnyökkel jár majd az ország és Szeged számára. Ennek kapcsán felmerül, hogy vajon magyarokat vagy ázsiai vendégmunkásokat fognak-e foglalkoztatni. Az valószínű, hogy a vezetőség kínai lesz, hiszen Szegeden már drónok segítségével pásztázzák a környéket.

A Népszava által megkérdezett szakértők szerint lehet alapja a hírnek, mivel a szállítási költségek, a földrajzi távolság és a logisztikai nehézségek miatt az ázsiai gyártó bizonyára nem azzal a megoldással kíván élni, hogy a Magyarországon készülő elektromos autóihoz Kínából szállítja az akkukat.

A BYD eredetileg nem autó-, hanem akkumulátorgyártó cég, így elő sem fordulhat, hogy ne saját maguknak gyártsák az akkukat

– tették hozzá a szakértők. Így akkor sem lenne valószínű, hogy a Debrecenbe települő CATL akkumulátorait használná, ha azok kompatibilisek lennének a BYD autóival.

Figyelembe véve, hogy azt az akkumulátorokkal szembeni lakossági ellenállást, ami Debrecenben tapasztalható, Szegeden sem valószínű, hogy pozitívan fogadnák, ha kiderülne, hogy az autógyár mellett egy akkugyár is épül a városba. Az alapvetően kormánypárti Debrecenben a Fidesz támogatottsága is jelentősen visszaesett az akkumulátoripar erőltetése miatt.

Tavaly januárban felmerült, hogy a Szegedhez közel eső Kistelken egy 500 milliárd forintos beruházás keretében akkumulátorgyár épüljön, amiről a polgármester nem is szólt a helyieknek. Végül azért hiúsult meg a terv, mert az MVM nem tudta időben szavatolni az akkumulátorgyártáshoz szükséges többletáramot biztosító hálózatbővítést.

