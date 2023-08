Vasárnap délig nem lehet szülni a Honvédkórházban - kapacitáshiányra hivatkoznak

Úgy tűnik, már a Honvédkórházat is elérte a kapacitáshiány – hívta fel a 24.hu figyelmét több olvasójuk is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ határozata szerint ugyanis a kórház ellátási területéhez tartozó betegeket a szülészeti ellátás vonatkozásában másik kórházakba irányítják át vasárnap 12 óráig – számolt be a lap.

Kapacitáshiánnyal magyarázta a kórház a több mint 48 órás

z Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház indoklása szerint szülészeti osztályán kialakult kapacitáshiány miatt a péntek 11 órától vasárnap 12-ig a biztonságos betegellátás érdekében a kórház "lemondani kényszerül" a szülészeti ellátást. Erről Vendrei Gábor orvos ezredes pénteken tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot – tehát nem tervezett lépésről van szó, hanem a kényszerhelyzet diktálta döntésről.

Aki mégis szülni akar a hétvégén az az Uzsoki Utcai Kórházban, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a Váci Jávorszky Ödön Kórházban, valamint a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában teheti meg – tájékoztat a határozat.

Túl sokan szültek az elmúlt napokban, így betelt a kórház szülészete.

Azt ATV-nek a kórház a megnövekedett szülésszámmal magyarázta a kapacitáshiányt:

"Kórházunk szülészeti osztályán minden feltétel rendelkezésre áll, és teljes személyzettel, összesen 70 ágyon tudjuk fogadni a hozzánk érkező szülő nőket. A tegnapi napon az a helyzet állt elő, hogy a megnövekedett szülésszám miatt, – mely magyarázható a szélsőséges időjárási körülményekkel is – az összes szülészeti ágyunk foglalttá vált. Ennek okán és a biztonságos betegellátás érdekében, vasárnap 12 óráig szükségessé vált más intézmények szülészeti osztályára irányítani a pácienseket. Egy komplikációmentesen lezajló szülés esetén, 2-3 napon belül hazabocsájtható az édesanya és az újszülött, emiatt döntöttünk a kétnapos átirányítás kérvényezése mellett, melynek végére vélhetően már rendelkezésre fog állni a szükséges kapacitás" – írták.

Az eset nem egyedi, bár az indok más: Jászberényben úgy állították le a városi kórház szülészetét, hogy arról még a polgármesternek sem szóltak.

(Címlapkép: Az Országos Mentőszolgálat esetkocsija halad a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK, MH Egészségügyi Központ, Honvédkórház) épületegyüttese előtt a főváros XIII. kerületében, a Pap Károly utcában. MTVA/Róka László)