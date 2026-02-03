Víg Krisztina: „Budapest ne csak egy lakóhely, hanem egy gondoskodó otthon legyen!”

Budapest 14-es számú egyéni választókerületében, azaz a XVI. kerületben és a X. kerület jó részén Víg Krisztina lesz a Jobbik képviselőjelöltje – közölte az ellenzéki erő.

Mint írják, Víg Krisztina budapesti lakos, három gyermek édesanyja és három unoka büszke nagymamája.

Az ellenzéki jelölt közlése szerint azért fogadta el a Jobbik felkérését, mert 2026-ban nem csupán kormányváltásra, hanem valódi rendszerváltásra van szükség, amely megteremti a többpárti demokrácia alapjait és a szakmai alapú politizálást.

„A Jobbik azért indul, hogy véget vessen az egypárti túlhatalomnak, és visszahozza a józan észt a Parlamentbe”

– emelte ki Víg Krisztina.

A Jobbik jelöltje programja középpontjában a közösségért való tenni akarás és a mindennapok kényelme áll. Fontosnak tartja a parkok, zöldövezetek fejlesztését, bővítését, megerősítené a körzet játszótérhálózatát, hogy a családok minőségi időt tölthessenek el biztonságos környezetben. Kezdeményezné olyan közösségi és állami támogatási formák kidolgozását, amelyek valódi anyagi és mentális biztonságot nyújtanak az egyedülálló szülőknek – olvasható az ellenzéki párt közleményében.

Víg Krisztina mottója:

„Budapest ne csak egy lakóhely, hanem egy gondoskodó otthon legyen!”

Lapunk többször beszámolt róla, a Jobbik mind a 106 választókerületben önálló jelölttel vág neki az április 12-i választásnak, és önálló országos listát is állít. Lapunk számításai szerint Víg Krisztina a párt hetvenegyedik jelöltje, ami azt jelenti, hogy – amennyiben összegyűjtik az induláshoz szükséges ötszáz aláírást –

a Jobbik jogosult lesz országos listát állítani.