Kovács Tamás: a Fidesz letért a keresztényi útról, ott folytatják a korrupciót, ahol a baloldal abbahagyta

A Kovács Tamással még decemberben készült 42 perces adás során nem csak a sportélet került szóba, de a politizálás is: mint arról az olimpikon az Alfahírnek adott interjújában is beszélt, szerinte a Fidesz letért a keresztényi útról, ami például arról is szól, hogy „ne lopj.”

Kovács még egy húsvéti nyílt levelével került újra reflektorfénybe, amit azért írt, mert felidegesítette, hogy a Nemzeti konzultáció kérdéseihez nagyjából megadják a válaszokat is, tehát hülyének nézik az embereket. Később az ellen kelt ki, hogy a Fidesz telefonon hívogatja a nyugdíjasokat, hogy Vona Gábor ellen uszítsa őket.

A Privátszférában arról is beszélt, hogy a Jobbikot a néppártosodási folyamat óta tartja elfogadhatónak, és ezért fogadta el Vona Gábor felkérését is a választásokon való indulásra. Ellenben úgy látja, a Fidesz elvesztette a becsületétét és ott folytatja a korrupciót, ahol a baloldal abbahagyta.

A műsorból kiderül, hogy szerinte miért kellene sokkal több nő a politikába, gondolt-e másik pártra a Jobbikon kívül, és hogy működne-e másodállásként a parlamenti munka. A stáb a Jobbik ÁSZ-bírság utáni tüntetésére is követte, ahol Kovács Tamás is felszólalt: