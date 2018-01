Hiába épül az egypártrendszer, a magyarok kiállnak a jogállamiság mellett - már több mint 77 millió forintot gyűjtöttek a Jobbiknak

Mint írta, a magyar emberek a közösségi adományozási kampány harmincötödik napján is komoly összeget adományoztak a Jobbiknak, hogy az Állami Számvevőszék 663 milliós büntetése ellenére mégis legyen lehetősége a kormányváltó erőnek elindulnia a választáson.

"Csütörtök estig 77 460 582 forint gyűlt már össze a támogatói bankszámlán, amelyet 5552 személy adományozott a legerősebb ellenzéki pártnak. Köszönjük nekik a támogatást. A Jobbik tovább folytatja a támogatói csekkek kiosztását és továbbra is várja bankszámlájára a közösségi adományozási kampányhoz csatlakozók támogatásait"

- zárul a közlemény.

A gyűjtésnek van egy másik olvasata is, ugyanis ezzel nem pusztán a Jobbik, hanem a magyar jogállamiság mellett állnak ki a magyarok, ettől meg is ijedt már az Orbán-kormány, amely már igyekszik visszavonulót is fújni. Igaz, kevés sikerrel.