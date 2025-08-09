Miközben harcba küldik a Digitális Polgári Köröket – a digitális állam megint lefagyott

A fennakadás pénteken kezdődött, amikor országosan leállt az EESZT. Ennek következtében számos patikában nem tudták kiadni a korábban felírt gyógyszereket. Az EESZT oldalán az alábbi üzenet fogadja a felhasználókat: „Tisztelt Felhasználó! Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel az e-egeszsegugy.gov.hu oldalt.”

Bár a Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazás már betölt, szerkesztőségünk tapasztalatai szerint a receptek lehívása jelen pillanatban is hibát jelez, vagyis az e-receptek kiváltása továbbra is akadozik.

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint péntek délutántól több elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások tapasztalhatók, és dolgoznak a hiba elhárításán. A leállás okáról és a helyreállítás várható idejéről nem közöltek részleteket.

Politikai reakció: a Jobbik a személyes ügyintézés visszaerősítését kéri

A történtekre reagálva a Jobbik ismét bírálta az „erőszakos digitalizációt”, és a személyes ügyintézés megerősítését szorgalmazza a digitális csatornák mellett. A párt álláspontja szerint a személyes és az online ügyintézésnek párhuzamos opcióként kellene működnie; mint írták:

Az erőszakos digitalizáció helyett erősítsék vissza a személyes ügyintézést!

A Jobbik régóta tiltakozik a „digitális kényszerzubbony” ellen, a mostani leállás szerintük jól mutatja, hogy tartós alternatívát kell biztosítani azoknak is, akik személyesen intéznék ügyeiket.

Érintett főbb szolgáltatások (2025. augusztus 9., reggel):

EESZT – országos fennakadás, e-receptek lehívása hibára fut

Központi időpontfoglaló – akadozik/nem elérhető

magyarorszag.hu – akadozik/nem elérhető

vendegem.hu – nem elérhető

DÁP-app – betölt, de egészségügyi funkcióknál továbbra is hiba jelentkezhet