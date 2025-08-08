„Árad a bűn vidéken, romokban a közbiztonság, hol van Pintér Sándor?” – tette fel a kérdést pénteki, szolnoki sajtótájékoztatóján Révi Attila. A Jobbik alelnöke felidézte, a városban a közelmúltban székekkel és egyéb kézzelfogható eszközzel vertek szét egy szórakozóhelyet „nézeteltérésre hivatkozva”. A rendőrség pedig csak fél óra késéssel tudott a helyszínre érkezni – hívta fel a figyelmet az ellenzéki politikus.

Nem sokkal később Kunmadarason akartak meglincselni egy külföldi állampolgárságú személyt, akit kis híján saját autójában égettek el – emlékeztetett. Csütörtökön pedig megint Szolnokon egy közterületi italozás melletti beszélgetés torkollt késelésbe – sorolta az elmúlt napok, hetek tragikus eseményeit a jobbikos politikus.

Révi Attila idézte Orbán Viktor szavait, mely szerint „Magyarország az Európai Unió legbiztonságosabb országa”. Az ellenzéki politikus azt kérte a kormányfőtől és belügyminiszterétől, Pintér Sándortól, jöjjenek el Szolnokra vagy a térség valamely településére, és

győződjenek meg a saját szemükkel, milyen állapotok uralkodnak ma Magyarországon.

Révi Attila felidézte, a Jobbik a rendőri állomány jelentős megemelését szeretné elérni, hogy

„a közterületeken látható, érezhető, fogható rendőri jelenlét legyen”.

Emellett szükséges a rendőrök anyagi, erkölcsi és etikai megbecsülése is, mert csak így tudják munkájukat a leghatékonyabban elvégezni. Révi szerint a jogszabályokat is szükséges lenne a bűnüldözés szolgálatába állítani, hogy az ne a rendőrt vagy az ő intézkedését fenyegesse.

A jogszabályoknak mindig a rendőröket kell védeniük mind a megelőzésben, mind a nyomozati szakaszban.

Révi statisztikákra hivatkozva azt mondta, csak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében naponta tizenhat bűncselekmény történik, ezért nincs hova hátrálni, ezért szükséges, hogy a kormányzati szereplők „kilépjenek az elefántcsont toronyból, eljöjjenek vidékre, megtapasztalják a valódi állapotokat”, és ezek alapján tegyék meg a szükséges lépéseket.

„Ha erre nem képes Pintér Sándor, akkor álljon fel hivatalából és hagyja ott!” – szólított fel Révi Attila.

„Ha arra nem képes a magyar állam, hogy megvédje az állampolgárait, akkor a Jobbik nem lesz rest újra életre kelteni a Magyar Gárdát, ami nem volt más, mint a nemzet immunrendszere”

– hangsúlyozta a Jobbik politikusa. Révi Attila rendet és biztonságot követelt egész Magyarországon.