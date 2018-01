Modern rabszolgaság: a fideszes uram-bátyám világ egy áldozat szemével

Állítása szerint soha nem adtak Bodnár Sándornak egyetlen forint fizetést sem, ám folyamatos munkájáért cserébe egy tanyán szállást, élelmet, valamint összesen körülbelül három alkalommal egy-egy nap szabadságot kapott, összesen 40 ezer forint költőpénzzel megtoldva. A feladata az állatok és a tanya őrzése volt a hét minden napján. Munkaszerződést nem írt alá soha, és nem is bízott meg senkit azzal, hogy járjon el a nevében. Pláne nem Nyírbogáton. Amikor azonban rájött, hogy 2010-től egy ottani cég alkalmazottja, a Rizsák-család több tagja kereste fel, hogy aláirassanak vele különböző papírokat. Megkeresésünkre zaklatottan mesélte, hogy többen mindenáron arra akarták rábírni, hogy ne nyilatkozzon senkinek, és menjen velük egy ügyvédhez.

"Azt mondja Ildikó, a Rizsák Ildikó (Nyírbogát fideszes polgármestere, Simon Miklós országgyűlési képviselő felesége - a szerk.), hogy ezt a papírt alá kell írni. Mondom, nem írok alá semmit. Aztán vártak még ott egy darabig. (...) A Rizsák Róbert (a fideszes önkormányzati képviselő, a Kft. egyik tulajdonosa - a szerk.) meg mondta, hogy mondjam majd azt, ha megyek a hivatalos helyre, hogy az apja (Rizsák M., a polgármester testvére - a szerk.) vitt meg hozott dolgozni. Pedig én sehova nem mentem."

Ezekre az állításokra még majd emlékezzünk, amikor oda jutunk, hogy megszólal a többi szereplő is...

Miután semmilyen papír aláírására nem volt hajlandó, a mai napon már egy "gorilla" kopogtatott jelenlegi otthonában, aki mint Bodnár fogalmazott, hatalmas aranyláncokkal "ki volt díszítve, mint egy karácsonyfa", és állítólag "valamit adni akart" neki. Egy idős, mozgáskorlátozott, cukorbeteg asszonyt ápol jelenleg, ott kopogtatott a zord külsejű ember. Nem találta otthon, így "majd még keresi" - üzente neki, mi pedig úgy döntöttünk, hogy inkább nem várunk tovább a története bemutatásával. A látogató miatt egyébként a rendőrséghez is fordult.

"Szeretném, ha ez az egész intő példa lenne, hogy a felső tízezerből soha senki ne éljen vissza az emberek bizalmával, ne tegyenek ilyet egy emberrel."

Ahol a Fidesz átszövi az életet

Ahhoz, hogy tisztábban lássunk, egy pillantra körbe kell tekintenünk Nyírbogáton, amely egy háromezer fős település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A wikipédia oldala szerint még dr. Simon Miklós a polgármestere, azonban ez már elavult adat, ugyanis emlékezetes, hogy 2014-ben őt a szintén fideszes felesége, dr. Simon Miklósné Rizsák Ildikó váltotta a település élén. A váltás oka az összeférhetetlenségi törvény új szabályozása volt, amely értelmében az 1998 óta országgyűlési képviselőként és 2001 óta polgármesterként dolgozó Simon Miklósnak választania kellett a két tisztség között.

A képviselő-testületben foglal helyet Rizsák Róbert is, a polgármester testvérének, Rizsák M.-nek a fia, és aki az Opten szerint két helyi cégnek is társtulajdonosa. Az egyik a Nyír-Medicina 2003 Bt., amelyet a polgármester lányával, Simon J.-vel közösen tulajdonolnak. A cég fő tevékenysége a járóbeteg-ellátás, e cég keretében végezhetik a helyi háziorvosi szolgáltatást. A háziorvos pedig nem más, mint a cégtulajdonos édesanyja, a polgármester asszony, aki korábban maga is tulajdonosa volt a cégnek, akárcsak férje, Simon Miklós országgyűlési képviselő is. A másik cég pedig, amelyben többedmagával (például a feleségével) tulajdonos, a Bogát Patika Kft., amely a helyi gyógyszertárat üzemelteti.

A 2012-es Nyírbogáti Tükör (akkori felelős kiadó: Dr. Simon Miklós polgármester) szűkszavúan számolt be a következőkről:

"Az Önkormányzat Képviselő-testület nyilvános pályázat útján 13 millió forintért értékesítette a Bogát Patika Kft. vevőnek a gyógyszertárat. A vevő vállalta, hogy legalább 10 évig gyógyszertárként működteti tovább az ingatlant."

Tehát röviden az uram-bátyám világ egy kis nyírbogáti darabkája így néz ki:

- A térség fideszes országgyűlési képviselőjének felesége a település fideszes polgármestere.

- Aki egyben a helyi háziorvos is, és aki a lánya cége által üzemeltetett háziorvosi rendelőben írja fel azokat a gyógyszereket, amelyeket a fideszes képviselőtársa gyógyszertárában lehet kiváltani.

- Abban a gyógyszertárban, amit néhány évvel ezelőtt attól az önkormányzattól vásárolt meg, melynek akkor a rokona volt a képviselő-testület egyik tagja és a polgármester is.

- És amely képviselő-testületnek később ő is tagja lett, immáron abban az időben, amikor a korábbi fideszes polgármester már csak országgyűlési képviselő lehetett, a korábban önkormányzati képviselőként dolgozó felesége pedig polgármester lett.

"Viszonthallásra!"

Az ügy jelenleg már az ügyészség előtt van. Bodnár Sándor ugyanis a barátjához, egyben lakhelye, Érpatak polgármesteréhez, Orosz Mihály Zoltánhoz fordult, akinek segítségével megtette a feljelentést. Kérdésünkre a megyei ügyészség sajtószóvivője megerősítette, hogy a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség valóban befogadott január 15-én egy feljelentést, arra azonban az ügyésznek három napja van, hogy eldöntse, indít-e nyomozást vagy elutasítja. A döntés cikkünk megjelenéséig még nem született meg.

Természetesen megkerestük Bodnár Sándoron felül az összes érintett felet is, mert szerettük volna, ha az olvasóink nemcsak egy oldalról ismerik meg a történetet. A "válaszok" alapján olvasóink fantáziájára bízzuk, hogy mi lehet a valóság. A beszélgetések fontosabb részleteit szó szerint közüljük.

Először Rizsák M. vette fel a telefont:

- Úgy tudom, hogy az ön tanyáján dolgozott Bodnár Sándor úr.

- Nem dolgozott, ott lakott csak. Mint hajléktalan.

- Neki volt ott valamilyen munkája, kellett neki ott csinálnia valamit?

- Semmit.

- És tud arról valamit, hogy ő közben a Bogát Patika Kft-nél milyen munkát végzett?

- Ott se végzett semmit.

- Nyírbogáton nem volt neki munkája?

- Hát én eztet nem tudom.

- Nem tud róla, hogy eljárt volna dolgozni?

- Nem az, hogy nem tudok róla, hanem ő ott lakott, oda volt adva.

- Tehát nem járt el dolgozni.

- Nem is nyilatkozok, mert nincs lényege semmi. Köszönöm szépen.

- De van egy ügyészségi eljárás...

- Dehogy van ott semmi!

- De van egy feljelentés, beszéltem az ügyészség szóvivőjével, és...

- Ááá...

Ez az "Ááá" amolyan lemondóan hangzott, és utána letette a telefont. Majd a fia, Rizsák Róbert következett a sorban, Nyírbogát fideszes képviselője, a Bogát Patika Kft. egyik tulajdonosa:

- Bodnár Sándor önöknél végzett munkát a Bogát Patika Kft.-ben?

- Hát nagyon sokan érdeklődnek, megmondom őszintén, meg megrágalmaztak minket, sok valótlan állítás van. Hajzer Lászlót keressük már, az ügyvéd urat, jó?

- De írunk egy cikket, és szeretnénk az ön álláspontját beletenni.

- Ez politika az egész.

- De ő dolgozott ott?

- Utána volt fizetve a járulék, ennyit tudok mondani, de az ügyvéd urat kell hívni.

- De kapott ott fizetést?

- Nem vagyok a patika vezetője.

- De a Bogát Patika Kft. tulajdonosa.

- Csak részben vagyok a tulajdonosa, de nem vagyok az ügyvezetője. Azt mondta az ügyvéd úr, hogy bárki bármit keres, csak őt hívja. Viszonthallásra!

- A számát meg tudja adni?

- Dr. Hajzer László, Nyíregyháza, ennyit tudok mondani.

- A neten keressem a számát?

- Be fogjuk perelni azt, aki ezt csinálta, ennyit tudok mondani.

- Csak cikket írunk, és nem szeretnénk benne hagyni olyat, ami nem igaz...

- Értem-értem, ez valótlanság, úgyhogy ennyit tudok mondani, viszhall!

Le is rakta. Ezután dr. Simon Miklósné Rizsák Ildikót értük el telefonon, Nyírbogát polgármesterét, háziorvost, Rizsák Róbert rokonát:

- Bodnár Sándorról szeretnék érdeklődni, hogy ön ismeri-e, tudomása szerint dolgozott-e a Bogát Patika Kft-ben?

- Sehogy nem ismerem az urat, és nem is tartozik hozzám a cég, úgyhogy ebben a vonatkozásban nem jó helyen kereskedik, köszönöm szépen...

- Ő azt mondta, hogy tegnap találkoztak személyesen is.

- Én biztos nem találkoztam vele, viszonthallásra!

Ő rakta le a leggyorsabban. Utolsó előttinek következett a férje, Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője, korábbi polgármester, Rizsák Róbert rokona:

- Azért kerestem, mert cikket készítek, és szeretném az ön álláspontját is beletenni...

- Miről, uram?

- Bodnár Sándor ügyével kapcsolatban (...).

- Ki az a Bodnár Sándor?

- (...)

- Én nem ismerem, nem tudok erről az ügyről semmit.

- (...) Rizsák Róbert a tulajdonosa ennek a Kft-nek...

- Akkor tessék őt kérdezni. Én nem tudom, hogy miről van szó, sajnálom.

- Arról van szó...

- Arról szól a történet, hogy le akarnak járatni.

- Azért szerettem volna, hogy elmondhassa az álláspontját, hiszen a családjáról van szó és a helyi Fidesz...

- De ha nem ismerem Bodnár Sándort és ezt a problémát, akkor mit mondjak Önnek?

- Én szívesen elmesélem.

- Nem vagyok rá kíváncsi, viszonthallásra!

- Az ügyészség nyomoz valószínűleg hamarosan...

- És az ügyészség nem nyomoz más ügyben?

- De...(?!) Csak nyomoz, és mivel a helyi Fideszról van szó...

- Milyen helyi Fideszről, hát én vagyok a helyi Fidesz elnöke. A Fidesz ellen nyomoz? Tessék már mondani...

- Rizsák Róbert (fideszes képviselő) a helyi Fidesz tagja, nem?

- Tessék a Jobbikhoz fordulni, mert maguk azt a nótát fújják, viszonthallásra!

Aztán letette. Legutoljára maradt az ügyvéd, aki elvileg minden kérdésünkre választ adhat, legalábbis ezt mondta Rizsák Róbert:

- Jó napot kívánok! Magvasi Adrián vagyok az alfahir.hu hírportál főszerkesztője, és...

- Sajnálom Önt, nekem ez egy magántelefonom.

- De ez van fent az interneten...

- Rendben van, de én semmilyen Alfahír hírpotált nem ismerek, sajnálom...

- Önhöz irányított egy ügyfele.

- Én azt nem tudom, én egy ügyvéd vagyok...

- Rizsák Róbert úr irányított önhöz, hogy ő az ügyvédje.

- Hmm, majd biztosan eljön mindennek az ideje. Ebben az ügyben semmilyen nyilatkozat nincs.

- Ő mondta, hogy ön fog tudni nyilatkozni, és szerettem volna az ő álláspontját beletenni.

- Írja meg a cikkét, és akkor majd meglátjuk, hogy mit ér!

- Csak nem akartam, hogy egyoldalú legyen a cikk.

- Hú, én nem gondolom azt, hogy maga bárkinek is segíteni akar. Maga cikket akar írni, úgyhogy írja a cikket!

- Hát, az olvasóknak szeretnék segíteni, hogy jobban megértsék a helyzetet...

- Nem vagyok én ebben egészen biztos. Örülök, hogy beszéltünk, viszonthallásra!

És tényleg letette.

A fentiekből a látszat ellenére azért néhány fontos dolog kiderült: a különböző érintett felektől elhangzott, hogy nem járt át dolgozni, nem végzett munkát a patikában, de az is, hogy a járulékokat fizették utána. Azok azonban egészen biztosan fontosabbak, amelyek elől kitértek a válaszadók, és amelyek elhallgatásra kerültek. Ezek kiderítése talán majd az ügyészség hatáskörébe fog tartozni. Ha lesz fejlemény, beszámolunk róla.

*

Miközben a témának jártunk utána, egyszerűen nem tudtunk elmenni néhány jellemző hír mellett. Ezeket most csokorba szedtük azok számára, akik további izgalmakra vágynak. Innentől a történetet átmenetileg elengedjük, csak az olvasson tovább, aki szeretné jobban megismerni, hogyan fest nagytotálban ez a fideszes uram-bátyám világ.

Simon Miklósra börtön várhat

2008-ban a Központi Nyomozó Főügyészség jogosulatlan gazdasági előny megszerzése vádjával (azaz költségvetési csalással) indított nyomozást Simon Miklós és társai ellen. Ki is kérte a mentelmi jogának felfüggesztését, azonban az országgyűlés nem adta ki a politikust, így az eljárás nem indulhatott meg. A társai közül mind az öt személyt jogerősen elítélték.

Az Átlátszó írta meg, hogy minden valószínűség szerint felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte volna 2011-ben a bíróság a fideszes országgyűlési képviselőt, ha három évvel korábban a Fidesz-frakció nem akadályozza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A szavazáson a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavazott a teljes MDF-frakció is, de a Fidesz-KDNP szavazatai blokkolni tudták Simon kiadását. A lap hangsúlyozza, az ügy fontosságát mutatja az is, hogy a szavazáson részt vett a teljes vezérkar: Orbán, Áder, Kövér és Lázár is Simon kimentésére szavazott.

Az ügy hátteréről a Magyar Nemzet így számolt be:

"Történt ugyanis, hogy 2002-ben Nyírmihálydi és Nyírbogát önkormányzata – utóbbi településen ekkor még Simon Miklós volt a polgármester – úgy pályázott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, hogy egyik sem rendelkezett az előírt önerővel. Nyírbogát ezt az önerőt közmunkásokkal biztosította. A belvízelvezetési támogatáshoz a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási létesítményeket kellett volna korszerűsíteni, de ez nem történt meg. Emiatt Nyírmihálydi polgármesterét, Nyisztor Ferencet tíz hónap börtönre ítélték két évre felfüggesztve."

A törvények értelmében a képviselő mandátumának fennálltáig az ügyészség nem folytathatja az eljárást, azaz ha egyszer megszűnik a képviselői mandátuma, akkor újra meg kell indítani az ügyészségi eljárást ellene.

"Az eljárásban korábban feltárt bizonyítékok, a tanúvallomások és a jogerős ítélet analógiái alapján szinte biztosra vehető, hogy Simon Miklóst, ha nem védi a mentelmi jog, bűnösnek mondja ki, és szabadságvesztésre ítéli a bíróság. Vagyis ha nem falaz neki 2008-ban a Fidesz-KDNP-frakció, akkor most nemhogy az országgyűlés rendészeti bizottságának alelnöke, de önkormányzati képviselő sem lehetne"

- olvasható az Átlátszó összefoglalójában.

Egyébként a 2002-es országgyűlési választások után pedig szavazók befolyásálásától, választási csalástól volt hangos a sajtó. Még büntetőügy is indult, és bár a Simon-házaspárt nem ítélték el, a választás rendje elleni bűntettet a bíróság is megállapította.

Családban marad a pénz

Miután Simon Miklóst a felesége váltotta 2014-től a polgármesteri székben, indítványozott férjének bruttó több millió forintot, öthavi végkielégítés és "beragadt" szabadságok forintosítása címszóval. Simon Miklós nyilatkozata szerint szerint a szabadságai után bruttó másfél, nettó egymillió forintot kapott, az öthavi végkielégítés pedig bruttó 2,4 millió, nettóban 790 ezer forint volt.

Akkoriban a 444 adta hírül, hogy a kifizetett pénz miatt nyomozás indult költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával, amelyben végül a Legfőbb Ügyészség vizsgáltatta felül a járási ügyészség döntését a megyei fő­ügyészséggel, és végül arra jutottak, hogy az önkormányzatnál tévesen értelmezték a jogszabályokat. A Bors ezek után felhívta Simon Miklóst, aki elmondta, hogy visszautalt az önkormányzatnak 791 ezer forintot, tehát a végkielégítés nettó összegét.

Pénz, dicséret, pénz

2012-ben Pintér Sándor belügyminiszter oklevélben ismerte el a a közfoglalkoztatási program megvalósításának helyi eredményeit, és 2 millió forint eszközvásárlási támogatást is adott. A sikerről szóló beszámolóban ez olvasható:

"Az oklevelet önkormányzatunk bemutatta a közfoglalkoztatottaknak, s munkájuk elismeréséül minden dolgozót egy vacsorával vendégelt meg."

2017-ben 967 millió forint rendkívüli szociális támogatást adott a kormány 190 településnek, és ebből Nyírbogát megyei viszonylatban a legtöbbet, országos szinten pedig a hatodik legtöbbet kapta, összesen 31 milliót. Nem ez volt az egyetlen támogatás a kormánytól, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen a tavalyi esztendőben 15 millió forintot kaptak. Az idei év elején lehetett olvasni, hogy pályázati pénzből a védőnői szolgálat épülete is megújul Nyírbogáton több, mint 46 millió forintból, bölcsődefejlesztésre pedig 147 millió 600 ezer forintot nyert az önkormányzat. Mindez csak azonban néhány adat a sok közül. A támogatások mértékére Simon Miklós is nagyon büszke, amiről a Facebook-oldalán megosztott kép is tanúskodik.

Propaganda is kell a faluba

Az önkormányzat honlapján a civil szervezetek fül alatt három szervezet található: a Bogát 2000 TC, a nyugdíjas egyesület és a polgárőr egyesület. Talán nem is annyira lepődünk meg, hogy a háromból kettőnek, a Bogát 2000 TC-nek és a nyugdíjas egyesületnek a polgármester asszony az elnöke, a polgárőröknek pedig a szintén fideszes önkormányzati képviselő, Csonka Imre.

A 2014-es önkormányzati választások kampányidőszakában a polgármester asszony (a Bogát 2000 TC elnökeként) és a férje (akkor még az ogy-képviselőség mellett polgármesterként is tevékenykedő Simon Miklós) még egy "kötetlen beszélgetésre" is meghívta a "nyírbogáti sportszerető lakosságot", amelyet Simicskó István államtitkár is megtisztelt jelenlétével. Nem mellesleg a 2016/2017. évi TAO-s pénzekből több, mint 45 millió Ft. támogatást kaptott a klub. Ennek ellenére a csapat a megye III-ban küzd, és jelenleg a 14 versenyben lévő csapatból (egyet kizártak) a 12. helyen áll.

2016-ban pedig "a tisztánlátás jegyében" Bayer Zsolt is Nyírbogátra látogatott, hogy előadást tartson a migrációs veszélyről. Az önkormányzat honlapján található tudósítás szerint a rendezvényen jelen voltak további polgármesterek, egyházvezetők, valamint Kovács Sándor és Simon Miklós országgyűlési képviselő is. A rendezvényről szóló beszámoló minden sora zseniális, így zárásként szöveghűen idézünk belőle:

"Úgy tűnik, hogy az Európai vezetők többségének elment az esze. Miközben a terrorizmus tűzfészkéből, ekkora tömeg elindul, s nap-mint nap özönlik, európa tehetetlenül áll, s azt mondják, hogy ez remek dolog, hisz európa népessége egyre fogy, s 2-30 év múlva nem lesz, aki megtermelje a nyugdíjunk. Én pedig határozottan állítom, hogy ma népvándorlás zajlik, s a mostani népvándorlás kínálva van, hisz olyan helyről özönlenek az emberek, ahol évek óta súlyos polgárháború van, mint például Szíriában 6 éve, 26 éve Irakban, 37 éve Afganisztánban, Pakisztánban és Bangladesben nincs polgárháború, de ott élni maga a pokol. Nem tűnik logikátlannak, hogy miért jutott 2015-ben mindenkinek egyszerre az eszébe, hogy nem bírják tovább, s muszály eljönniük? Micsoda logisztikai feladat ekkora embertömeget mozgatni? Nincs a világon hadsereg, aki erre képes lenne! A migránsok 3-4 ezer kilométereket gyalogolnak, s minezek mellett elmennek a világ leggazdagabb selykjei mellett, ahol saját vallásuk – kultúrájuk van, s mégsem ott telepednek le, hanem eljönnek Európába. Tehát ezt a népvándolást valkik külön Nekünk csinálják. Most pedig feltehetjük a kérdést, hogy MIBŐL? Miből fizetik ki a tízezer dollárokat csak az embercsempészeknek, s még nem ettek-ittak."

Utóirat

Mert majdnem elfelejtettük: 2016-ban dr. Simon Miklósné Rizsák Ildikó díszpolgárrá avatta Simon Miklóst.