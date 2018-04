A Direkt 36 oknyomozói tárták a nyilvánosság elé, és lapunk is beszámolt róla, hogy 2016-ban a magyar tulajdonú, magyar embereket foglalkoztató, a magyar költségvetésnek adózó Ganz elnyert egy 700 vasúti kocsiból álló egyiptomi szállítási tendert. Egy ekkora biznisz persze általában nem megy saját erőből, ezért az Eximbank egy csaknem 280 milliárd forintos hitelt nyújtott volna a hazai gyártónak. Orbán Viktor és Szijjártó Péter hathatós közreműködésének „hála”, egy orosz cég először konzorciumot javasolva betette a lábát az ajtórésbe, majd végül úgy penderítette ki a magyarokat, hogy mire kettőt pislantott volna a menedzsment, már ugrott is az üzlet. Hab a tortán: a magyar emberek pénzét kezelő, magyar vállalkozások külföldi üzleteinek elősegítésére hivatott Eximbank hitele most az ellenérdekelt orosz vállalkozás üzletét fogja segíteni.

Magyar helyett orosz cég gigabizniszét támogatják Orbánék Nagy üzletet nyert el 2016-ban a magyar Ganz-csoport: egy 700 vasúti kocsi beszerzéséből álló egyiptomi tenderen lettek győztes pályázók. A hazai gyártáshoz a külügyi tárca ilyen üzletekre szakosodott bankjának, az Eximbanknak a hitelét vették volna igénybe.

A Ganz-csoport 2016-os adatai szerint 357 magyar embert foglalkoztatott (157 fő szellemi és 200 fő fizikai munkást), részükre egy és negyed milliárd forint bért fizettek, a havi bruttó átlagbér 292 ezer forint. (Összehasonlításképp: a nemzeti nagytőkésnek nevezett oligarcha, Mészáros Lőrinc cégbirodalmában ugyanez a szám ugyancsak 2016-ban a G7 gazdasági szaklap számításai szerint havonta bruttó 213 ezer forint, azaz Lőrinc barát negyedével kevesebbet fizet saját munkásainak. Nemzeti érdekek, óh! Már megint csak a duma!)

Vagyis azzal, hogy a Ganz-megbízást az Orbán–Szijjártó-tandem átengedte az oroszoknak, magyar családok elől vette el a munkát. Hazaárulás I.

Az Eximbankot a külgazdaságért felügyelő miniszter felügyeli, és 100 százalékos állami cégként a magyar emberek érdekeit kell, hogy szolgálja. Ennek ellenére nem egyszer előfordult, hogy Orbánék saját, külön bejáratú pénztárcájukként kezelték azt. A Mészáros Lőrinc gabonafeldolgozójára vagy az arabok kezére játszott Párisi Udvar felújítására adott hitelükre még-még lehet azt mondani, hogy a hazai gazdaság pörgetésére szolgál, de a csornai kamu napelemgyár már több mint gyanús. A profitját Magyarországról luxemburgi offshore cégekbe pumpáló Andy Vajna egyik gigaüzletének, a TV2 felvásárlásának meghitelezése viszont már okkal verte ki a biztosítékot, hiszen egyáltalán nem segíti magyar vállalkozások külföldi üzleteit, és a csatorna sima tulajdonosváltása Magyarországon sem hoz jobb gazdasági eredményt.

A mostani Ganz-botrány viszont már napnál világosabban Hazaárulás II. Azontúl, hogy egy több száz főt foglalkozató hazai cég mögül kifarolnak, így nemcsak termelő munkától esnek el magyar családok, hanem az ország költségvetése is szép summájú adóbevételtől, a magyar emberek pénzét épp az őket megkárosító cég szolgálatába állítják. Az Eximbank tehát egy olyan bizniszt fog hitelezni, ahol a magyar részvétel finoman szólva is megcsappan. A munkát orosz emberek kapják, az adót ott fogják fizetni, de a kockázatot az Eximbank révén a magyar adófizetők állják.

Ha valaki egy háborúban a hadsereg bármely részegységét a hazája serege helyett az ellen szolgálatába állította, azt hadbíróság elé állították. Egerben az áruló Hegedűs hadnagyot Dobó minden további nélkül bitóra küldte. A ma Magyarországán Hegedűs hadnagyból újra kormányerő lett.