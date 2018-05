Folytatódik Orbán európai vesszőfutása: az unió a korrupció elleni harc sikeréhez kötheti a pénzt

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) információi szerint ugyanis a Csipkerózsika álmából ébredező Európai Bizottság

a jogállamiság elveinek tisztelete mellett a korrupció elleni harc sikerességét is az uniós támogatási pénzek feltételéül szabná.

Magyarán, ha a fideszes oligarchák tovább turkálnak a mézes bödönben, egy idő után nem érkezik több édesség, a narancsbárók pedig elmondhatják, hogy tényleg megállították Brüsszelt, legalábbis ami az uniós forrásokat illeti.

A konzervatív német lap azt sem mulasztja el kiemelni, hogy az intézkedéssel leginkább a lengyel és a magyar kormányzatot szeretné megrendszabályozni a bizottság.

Nem csak a hetes cikkely pörölycsapásától kell rettegnie Orbán Viktoréknak, az Európai Bizottság ugyanis egy sokkal rafináltabb és a Fidesz számára húsba vágóbb szisztémával kedveskedhet a korrupt narancsbáróknak. A Financial Times szerint az új rendszer szankcióitól nem védene tagországi vétó, minősített többség is elég lehet ahhoz, hogy felfüggesszék az uniós támogatások kifizetését.

Ezzel nincs vége az Orbánékra nézve kellemetlen híreknek, ugyanis a kohéziós támogatások általánosságban is drasztikus átalakításnak néznek elébe, és nem csak a következő, 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus miatt.

A fenti tervezet mellett ugyanis a bizottság

a strukturális és beruházási alapok forrásainak egy részét átirányítaná Kelet-Európából Dél-Európába - Olaszországba, Spanyolországba és Görögországba -, azaz a migráció által legjobban veszélyeztetett területekre.

Egyébként a tervek szerint a támogatások terén amúgy is általános visszanyesésekre kell számítani: a közös agrárpolitika forrásainál mintegy 5, a kohéziós politika forrásainál 7, a közvetlen kifizetések területén közel 7 százalékos csökkentés várható.

Orbán Viktor tehát pezsgőt bonthat, hiszen a brüsszeli vezetés most épp az ő állandó hivatkozási alapját, a migrációt használja föl arra, hogy megkurtítsa a perifériaállamok forrásait, mindezt ráadásul úgy, hogy a maradék pénz útját nagyon szigorúan ellenőriznék, kiejtve ezzel a strómanokat a pikszisből.

A legszebb az egészben, hogy ehhez Orbán Viktornak vagy a Fidesz-KDNP bármelyik politikusának, megmondóemberének, "csalódott jobbikos" segédcsapatának és szavazójának egy szava sem lehet, mivel pont az történik, amiért ők eddig óbégattak:

Brüsszel végre helyén kezeli a bevándorlás valamint a határvédelem kérdését és áldoz is a problémára.

A bizottság költségvetésért felelős német tagja, Günther Oettinger a Spiegel értesülései szerint már jelezte is, hogy az átcsoportosított összegekből a jelenlegi 1600-ról 5000 fő fölé emelné az európai határok védelméért felelős Frontex létszámát.

Oettinger nem titkolt célja, hogy a belső, különösen a schengeni határok ellenőrzésének szükségességét feloldják,

az azt indokoló problémákat pedig az unió külső határainál állítsák meg.

A FAZ szerint a támogatáselosztás új rendjébe Angela Merkel, német kancellár márciusi uniós csúcson tett fölvetése is belekerülhet, e szerint a támogatások odaítélésében és mértékében az is szerepet játszhat majd, hogy az adott ország hajlandó-e befogadni valamennyit a már uniós területen lévő bevándorlókból.

Emlékezetes, a Fidesz titokban kétezernél is több migránsnak adott valamilyen jogcímen menedékjogot vagy oltalmazotti státuszt, bőven túlteljesítve az esetleges brüsszeli kvótát, ami miatt oly nagy hévvel látszottak tiltakozni. Ugyanakkor közben az unió maradék jóindulatát is eljátszották, így a jövőben ezt a fűalatti intézkedést aligha fogja figyelembe venni Brüsszel.

Orbánék a jövőben tehát

Egyik sem a politikai túlélést garantáló opció.

A FAZ úgy tudja, hogy a támogatás csökkentése főként Brüsszel hatásköre lenne, amivel kapcsolatban három döntéshozatali eljárást mérlegelnek:

A bizottság többsége a harmadik megoldás bevezetésével számol, mivel azzal a V4-ek nem tudná blokkoló kisebbségként megakadályozni a többségi döntést. Bár ebben amúgy sem reménykedhet a Fidesz-kormány:

a csehek és a szlovákok már tavaly elég világossá tették, hogy ők az uniós magállamok felé orientálódnak ebben a kérdésben, és szükségesnek tartják a támogatáscsökkentést.

A FAZ rámutatott, hogy a javaslat másik két vesztese Románia és Bulgária lehet, ám azt nem árt tudni, hogy előbbi hagyományosan mindig a központi országok törekvéseit erősíti (akkor is, ha ebből anyagi hátránya származik - a szerk.), utóbbi esetében pedig nem Fekete Pákó jelenti a megtestesült migránsveszélyt, így könnyebben lenyelhetik a békát, ha annak a javuló határvédelem lesz az eredménye.

Oettinger a jövő héten ismerteti a konkrét bizottsági elképzeléseket. A brüsszeli tervekről nehéz vita várható, azért is, mert a Brexit nagy lyukat üt az EU-költségvetésben. A német uniós biztos ezért arra is törekszik, hogy a költségvetésben a jelenlegi 20 százalékról 40 százalékhoz közeli szintre emelkedjék a saját bevételek - tagállami befizetésektől függetlenül keletkező források - aránya.

Hiányoznak a jogi alapjai az uniós költségvetésből járó források esetleges megkurtításának - mondta a Financial Times értesüléseire reagálva ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 keddi műsorában. Ahogy arról tegnap az Alfahír is beszámolt, az Európai Bizottság új, minden eddiginél szigorúbb, a Fidesz számára védhetetlen módszert vezetne be a mértéktelen korrupció letörésére.