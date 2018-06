Játékélmény tömör dózisban

Ez pedig a PlayIT esetében nem más, mint a legújabb játékok és technológiai fejlesztések kipróbálása, a legkülönbözőbb cosplayerekre való rádöbbenés, vagy, megcáfolva az előítéleteket, egy kis mozgás, amit aztán leöblíthetünk valamelyik food trucknál.

Aki most azon lamentál, hogy mi a rossebről zagyvál az Alfahír, vagy életében most először látja a PlayIT kifejezést, itt elolvashatja hogy mi ez az egész.

Egy kellemes hoverboard-ozással nyitottuk a magunk idei PlayIT szombatját, ami kellően visszafogott körözgetést jelentett a virtuális valóságba történő becsöppenés előtt.

Az első döbbenet akkor jött, amikor észleltük, hogy mennyire népszerűek a youtuberek, persze ez is csak álmeglepődés, mert aki kicsit is képben van a web2-es dzsungelben, az tudja, hogy a Z-generáció odaadná a fél tabletét egy luckeY aláírásért (luckeY munkássága, ha nem ismernénk).

Az viszont könnyített a helyzeten, hogy telefonon is sorba lehetett állni, ezt most bővebben nem fejtenénk ki, legyen elég annyi, ha fizikailag nem álltál ott, de mobilodon jelezted, hogy te amúgy várakozol, nyugodtan elmehettél kajálni, fifázni, cosplayerekkel szelfizni, akkor is haladtál.

A Gyűrűk Ura-relikviák tömkelegén hamar túltettük magunkat, annyira nem aktuális sztori, ellenben a Bosszúállókkal, ahol személyesen is találkozhattunk Thanossal. A csávó épp most nyírta ki a fél univerzumot, csak szólunk.

Akik még a valóságban maradtak volna, ennél a résznél leülhettek társasozni.

Még beljebb haladva viszont úgy beszippantott a gamer-világ, hirtelen azt sem tudtuk, hogy az amúgy még meg sem jelent The Crew 2-ben toljunk le mindenkit a pályáról, vagy a Call of Duty WWII harcterein gyakjuk az ellent, esetleg egy kis szolid Minecrafttal tornáztassuk ujjainkat.

A kötelező dózis után bámészkodtunk kicsit, benéztünk a FIFA e-sport bajnokságra, ami élő kommentárral meglepően élvezetes volt, pedig ez a műfaj olyan mint a szex, csinálni jobb, mint nézni.

A magyar sportklubok közül például a DVTK és a Honvéd is indított már e-sport szakosztályt, ami előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz az egyesületek számára, ha be akarják csatornázni a fiatalokat.

A honvédség is kivonult, az épületen belül többek között megcsodálhattunk és kezünkbe vehettünk RPG-t, PKM géppuskát vagy például Dragunov távcsövest, de két katonai járművet is jól megnézhettünk, sőt, egy BTR-be még be is lehetett szállni és egy repülőgép-szimulátort is hoztak az egyenruhások.

Pihenésképpen letelepedtünk a színpad elé, ahol épp cosplayer-verseny zajlott, hát mit mondjunk, a remek és az inkább vicces jelmezesek váltották egymást.

Kint aztán belebotlottunk egy T-72-esbe, egyből éreztük, ennek már a fele sem tréfa.

A harckocsi annyira felkeltette érdeklődésünket, hogy szóba elegyedtünk az egyik katonával, aki elmondta, hogy ők a toborzásért felelnek és hasznosnak tartja az ilyen eseményeket, szerinte fel lehet kelteni a fiatalok érdeklődését a honvédelem iránt különböző helyszíni kitelepülésekkel.

A T-72-esről hozzátette, hogy ez nem bemutatókra készült, hanem tényleg szoktak vele gyakorlatozni, csak most kicsit lemosták. Lézeres céllövészet és akadályapálya is volt, ahol tényleg szigorúan hajtották a résztvevőket a kiképzők.

Amit még mindenképp ki kell emelnünk, az a VR-élmény. VR-headsettel vezethettük a Star Warsból ismert lázadók X-szárnyú gépeit, míg a Star Wars: Jedi Challengesben AR-szett segítségével harcolhattunk, ami páratlanul menő dolog, egyszer mindenkinek ki kell próbálnia ezeket, de tényleg.

Végezetül még egy a legvégére, hogy tovább küzdjünk a gamerekkel kapcsolatos előítéletek ellen.

Igen, ők itt épp játszanak, mégis mozognak közben. Elképesztő, nem?

(címlapfotó: Alfahír)