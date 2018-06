A Jobbik egyéniben győztes képviselője megakadályozza a fideszes lenyúlást Dunaújvárosban

Milyen érzés az egyetlen jobbikos képviselőnek lenni, aki győzni tudott egyéniben?

"A választás éjszakáján egyik szemem sírt, a másik nevetett, sokkoló, kettős állapot volt."

Már több mint 10 éve politizálok a Jobbik soraiban, és mindig is azért küzdöttem, hogy végre valami eredményt érjünk el, ezt az egyéni győzelmet pedig nagyon régóta próbáltuk tető alá hozni.

"A boldogság mellett már aznap egy komoly felelősségtudatot éreztem, és azon gondolkodtam, hogyan léphetünk tovább."

Ez már a választás előtt két-három héttel is így volt, akkor is a következő feladatokon járt az agyam, hiszen éreztem, hogy győzni fogok.

És végül mik lettek ezek a feladatok?

Ezek egyaránt politikai és szakmai lépések, melyek közül a legfontosabb természetesen, hogy

"a kampányban tett vállalásaimat tűzön-vízen át keresztül vigyem."

Aki ismer, az tudja, hogy harcos, küzdő típus vagyok, aki számára nincs lehetetlen. Sokan féltenek attól, hogy a Fidesz majd el akar taposni, de nem aggódom, hisz ez nem lesz újdonság.

"Viszont most már van eszköz a kezemben, amivel tudok tenni és vissza is tudok vágni, ha kell."

Ezért is komoly lehetőség ez az egyéni győzelem arra, hogy Dunaújvárost és környékét segíthessem.

A dunaújvárosiak mit szólnak hozzá, hogy immár te képviseled őket a Parlamentben?

"Nagyon boldogok és optimisták. Én még egy negatív visszajelzést sem kaptam."

Persze, a legpesszimistábbak aggódnak, hogy elmaradhatnak a Dunaújvárosnak beígért források, ám ennek épp az ellenkezője történik: a város nem esett el sem az iparűzési adótól, sem azoktól az összegektől, melyeket az államnak minden város számára kötelező megadnia.

"Egy különbség van: most már ezeket nem fogják tudni lenyúlni, ahogy régebben tették."

Amióta rálátásom van a különféle beruházásokra, projektekre, igyekszem kiiktatni azokat a tényezőket, melyek eddig akadályozták, hogy ezek a pénzeket valóban a kívánt fejlesztésekre fordítsák.

"Elárulhatom: nagyon csúnya csontvázak potyognak ki a szekrényből."

Milyen kétes ügyekben sikerült eddig eredményeket elérned?

Több ilyen is van, de az egyik legérdekesebb talán a Modern Városok Programhoz kapcsolódik, melynek keretében Orbán Viktor 34 milliárd forintot és nagyon sok beruházást ígért a településnek. A kormánypárti városvezetés mindent elkövet, hogy ezt az összeget valamilyen formába zsebre vágja. Olykor pályázatok és közbeszerzés nélkül szervezték ki a projekteket haveri cégeknek, amelyek sok esetben még csak nem is a legolcsóbb vagy legminőségibb ajánlatot tették. Az sem ritka, hogy a már elvégzett munkákkal kapcsolatban utólagos finanszírozási igényeket nyújtanak be, így a silány kivitelezésért még az eredetinél is több pénzt igényelnek.

"Rengeteg ilyen esetet tártunk föl, melyekkel kapcsolatban nemsokára felkeresem a Magyar Államkincstár vezetőjét."

Egyelőre nem a feljelentés a legfőbb célom ezekben az ügyekben, hanem, hogy az ígért forrásokat valóban a dunaújvárosiak hasznára fordítsák.

"Az elmúlt évtized lopásait egyébként nagyon nehéz utólag földeríteni, de szerencsére komoly helyi szakembergárda áll mögöttem, akikről régebben nem is gondoltam volna, hogy meg mernek mozdulni a Fidesz ellen. Velük ezen is dolgozunk."

A helyi fideszes önkormányzat viszont nem osztja az újvárosiak örömét, illetve a visszaélések felderítése kapcsán mutatott lelkesedésedet. Sőt, kifejezetten próbálnak ellehetetleníteni.

A Dunaújváros Közéleti Hetilap és a városi televízió nemrég kijelentették, hogy nem jönnek el a sajtótájékoztatóimra, és a helyi jobbikos önkormányzati képviselő munkájáról sem számolnak be. Most már nem is hazudnak rólunk, mint a kampányban tették, a mi álláspontunkat egyszerűen le sem közlik,

"ami személyesen Cserna Gábor polgármester utasítása volt, aki kirúgással fenyegette azt, aki be mer számolni a jobbikosok tevékenységéről."

Egyébként próbáltam konstruktívan közeledni polgármester úrhoz, fölvetettem, hogy legalább a városlakók érdekében próbáljunk meg ügyek mentén együttműködni, ám ezek a próbálkozások mai napig süket fülekre találnak. Az önkormányzati ülésen is próbáltak megalázni, amivel nekem nincs bajom, az egészet a fideszes városvezető utolsó, kicsinyes vergődéseként értékelem.

Mi lesz az első dolog, amit keresztül szeretnél verni a fideszes kétharmadon a Parlamentben, illetve látsz-e esélyt a sikerre?

Volt elgondolásom, hogy miről szeretnék először felszólalni, de az élet sajnos ezt is keresztül húzta:

"sajnos olyan helyzet adódott, melynek következtében leállhat a városi víz- és fűtési rendszer, mert állítólag az önkormányzat tudta nélkül eladták az ezeket működtető gázmotoros erőműveket."

A szolgáltatás nem megfelelő minősége már több éve okoz folyamatos problémát, ám most gyakorlatilag egy fideszes oligarchának játszották át a működtetést, ami még az eddiginél is nagyobb gondot eredményezhet. (Pintér Tamás erről szóló parlamenti felszólalása ITT tekinthető meg - a szerk.)

De már azon is dolgozom, hogy pénzt szerezzek a városnak, hogy le tudják cserélni a közvilágítás rossz minőségű, botrányos körülmények között telepített LED lámpáit, és végre ne legyen baleset- és életveszélyes esténként Dunaújvárosban közlekedni.

"Dunaújváros egy ötvenezres település, melynek a környékén is több tízezren élnek, a fideszesek nem tehetik meg, hogy ne foglalkozzanak a térség problémáival és fejlesztéseivel, csak azért, mert én vagyok a képviselő."

Pedig nem lenne példa nélküli, hogy a Fidesz csak azért tesz keresztbe az állampolgárok érdekeit szolgáló döntéseknek, hogy abból politikai hasznot kovácsoljon.

Úgy látom, hogy a Fideszen belül is van olyan emberek - igaz, nagyon kevesen -, akikkel ügyek mentén konstruktív módon együtt lehet működni, és akik nem pártpolitikai alapon politizálnak. Nem volt könnyű megtalálni ezeket a politikusokat, de talán velük sikerül szakmai alapon együttműködni a jövőben a térség érdekében.

"Legrosszabb esetben az történik majd, ami eddig is jellemző volt: a fideszesek leszavazzák a jobbikos javaslatokat, majd sajátjukként terjesztik elő azokat."

Számomra ez sosem volt probléma, a városlakók eddig is pontosan tudták, hogy kinek köszönhetik a küzdelmeim pozitív hozadékait, úgyhogy emiatt nincsenek álmatlan éjszakáim.

A parlamenti munkában már van rutinod, most viszont részben új frakciótársakkal kell együttműködnöd. Eddig mennyire tűnik harmonikusnak a közös munka, lesz lehetőséged szorosabban is együttműködni egy-egy frakciótársaddal? Tagja leszel-e valamelyik munkacsoportnak?

A tanulmányaimból és tapasztalataimból kifolyólag tagja vagyok az önkormányzati munkacsoportnak, ahol nagyon jól halad a közös munka. De a legnagyobb hangsúlyt most is a körzetem képviseletére helyezem.

"A másfél év alatt, míg az előző ciklusban képviselő voltam, nekem köszönhetően többször kerültek szóba Dunaújváros és környékének problémái, mint a megelőző évtizedekben összesen."

Emellett természetesen több szakterületen is tevékenykedem, ilyen például a nyugdíjak kérdése - továbbra is szorgalmazom például a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását -, de a szakszervezetekkel és az oktatással is foglalkozom.

"De nekem mégis csak Dunaújváros az ország közepe és szíve, számomra pedig az a legfontosabb, hogy ez a szív továbbra is jól dobogjon."

A győzelem után Orbán Viktor egyik első dolga volt, hogy nyakába vegye az országot, és megköszönje a kormánypárti szavazók voksait. A Jobbik tervez hasonló körutat? Ha igen, akkor abból Dunaújváros nyilván nem maradhat ki.

Én magam folyamatosan járom a választókerületet - amellett, hogy országszerte nagyon sok más helyre is várnak -, de a Jobbik vezetése részéről is tervben van egy hasonló országjárás.

"Egyébként nálunk egyértelműen a hosszú idő óta zajló néppárti politika hozta meg a sikert, ez vitte a szavazókat az urnákhoz."

A többség azt érezte, amit én már évek óta vallok és hangoztatok: nem az a fontos, hogy ki, milyen szimpatizáns, ki, melyik párt tagja, hanem hogy a helyieket segítse. A Jobbik ezen politikájával pedig végre nagyon sokan tudtak azonosulni. Amellett is, hogy az én radikalizmusom továbbra is az egyik legkeményebb, ami azt jelenti, hogy a radikálisan rossz problémákra kemény válaszokat adok. Ilyen volt például, amikor elértük, hogy a teljes volt dunaújvárosi képviselő-testületet rabosítsák egy korrupciós ügy miatt.

"Számomra az ilyen lépések jelentik a valódi radikalizmust."

Jövőre önkormányzati választások lesznek, lehet már tudni, hogy kikkel áll rajtvonalhoz a Jobbik Dunaújvárosban, illetve milyen települési programmal készültök?

Már az egyéni győzelem estéje óta foglalkoztat a kérdés, miként nyerjük meg az önkormányzati választást is, mert nagyon fontos, hogy helyi szinten is lecseréljük az aljas és korrupt fideszes garnitúrát.

"Azt látom, hogy azok az emberek, akik évek óta a háttérből segítették a munkámat, végre elő mernek lépni és vállalják a politikai hovatartozásukat, őrájuk szeretnénk majd építeni."

A pontos személyek kiléte egyelőre titok, mivel még tárgyalunk arról, milyen feltételek mellett tudnák elképzelni akár a polgármesterséget, akár a képviselőséget, de annyit mindenképp elmondhatok:

"a legbecsületesebb és legrátermettebb emberekről van szó, akiket a helyiek egyébként már ismernek és becsülnek, csak nem feltétlenül jobbikosként tartják őket számon."

A program kapcsán tervben van a várost működtető háttérrendszer teljes átalakítása. Hogy csak egy példát említsek, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-t a fideszes oligarcha kezéből visszaszereznénk a dunaújvárosi emberek számára. De foglalkozni kell majd azokkal az iskolákkal és önkormányzati intézményekkel is, melyek az elmúlt években partvonalra kerültek, amiért a vezetőik nem voltak kellően jó fideszes pártkatonák.

"Számunkra nagyon fontos, hogy végre szakmai alapon működjön a város, ehhez pedig ki kell csavarni a kormánypártiak kezéből a haveri lenyúlások lehetőségét. Ezzel majdnem a költségvetés felét megspórolhatnánk."