Jogszabály-módosítással juttathatja százmilliókhoz a Fidesz Toroczkaiékat, ha még egy embert kiszakítanak a Jobbikból

"Olyan információk jutottak a birtokunkba, mely szerint Kövér László már egyeztetett Dúró Dórával arról, hogy ha találnak maguk mellé még néhány képviselőt, a Fidesz úgy alakítja át a házszabályt, hogy Novák Előd pártjának frakciója lehessen. Ha ez így van, az megmagyarázza, milyen csatatérre tartanak a távozók: olyanra, ahol ők és a Fidesz egy oldalon állnak" - írta a Jobbik tagságának kiküldött, nyilvánosságra került levelében Sneider Tamás, a Jobbik elnöke, miután az ellenzéki párt kizárta frakciójából Volner Jánost, Apáti István és Fülöp Erik pedig önként távozott onnan.

A távozók a Jobbik felszólítása, és a Szent Koronára tett esküjük ellenére megtartják parlamenti mandátumukat, csakúgy, mint a korábban távozó Dúró Dóra, Novák Előd felesége. Utóbbi politikus már csatlakozott a Toroczkai László által alapított Mi Hazánk Mozgalomhoz, és jó eséllyel a három legújabb távozó is oda tart.

A nyáron alapított pátnak ezzel négy politikusa lenne a Parlamentben, frakciót azonban nem alakíthatnak, a jelenlegi házszabály szerint ugyanis ezt csak olyan párt teheti meg, aki a választásokon elért eredménye alapján került az országházba.

Ebben jelenthetne fordulatot az, amit Sneider Tamás is pedzegetett: ha a Fidesz hozzányúl a házszabályhoz, akár azt is lehetővé teheti, hogy Toroczkaiéknak frakciójuk lehessen, annak ellenére, hogy az áprilisi választáson meg sem mérettették magukat.

Mindez nem lenne unikális eset a magyar politika rendszerváltást követő történetében, de legutóbb 22 éve fordult elő ilyesmi: az FKgP frakciója 1992-ben két frakcióra, a kormánypárti 36-okra (EKgP néven) és az ellenzéki 12-ekre vált szét, igaz az utóbbi létszáma később 10 fő alá csökkent, ezért megszűnt. A MIÉP és a Néppárt-MDNP sem az 1994-es alakuló ülésen, hanem ciklus közben jött létre. Mindkettőt az MDF-ből kilépett, illetve kizárt képviselők alakították meg, a MIÉP frakcióját 1993. júliusában 11 képviselő, az MDNP frakcióját, 1996. márciusában 17 képviselő.

Jelenleg erre azonban nincs lehetőség. A házszabályt 2013-ban épp a Fidesz módosította, miután az LMP szétszakadt. A zöldek képviselőinek száma 12 fő alá csökkent, így nem alakíthattak volna frakciót, hogy ezt mégis megtehették, az a kormánypárt módosításának köszönhető. Ugyanakkor kimondták azt is, hogy csak azok a pártok alakíthatnak képviselőcsoportot, akik elindultak a választásokon és elértek öt százalékot, így az LMP-ből kiszakadó PM és az MSZP-ből kiváló DK frakció nélkül maradt. Gulyás Gergely, a Fidesz akkori frakcióvezető-helyettese akkor a köztévén azt mondta, ha a PM és a DK a következő választásokon eléri az 5 százalékot, akkor ez a jogosultság őket is megilleti.

Ha Sneider információja igaznak bizonyul, akkor a kormánypárt most épp a Mi Hazánk érdekében módosíthat a szabályokon. Dúró Dóra a kormánypárti Magyar Időknek úgy reagált, "Sneiderék hazudnak", az Azonnalinak pedig azt mondta, "a köszönésen túl nem beszél a házelnökkel, és annak ismeretében, hogy a Fidesz hogyan áll az ellenzéki kezdeményezésekhez, felesleges is lenne ilyesmiről tárgyalniuk."

Ennek némileg ellentmond, hogy Toroczkai László az ATV-ben napokkal ezelőtt azt mondta, a Mi Hazánk Mozgalom még ebben a ciklusban frakciót alakíthat, és még azt is elárulta, újabb kilépőkre számít a Jobbik képviselőcsoportjából - mindez Volner János botrányt kavaró levelének nyilvánosságra kerülése előtt történt. Toroczkai azóta a kormánypárti Magyar Hírlapnak elárulta: amennyiben Volner és társai felvételüket kérnék pártjukba, biztosan megkapják az ehhez szükséges két ajánlást. A vezetőség tehát természetesen nyitott a Jobbikból lelépők leigazolására, jóllehet, az eleve belső feszültségekkel terhelt pártban sokan ellenzik az általuk árulónak tartott jobbikosok átvételét.

Portálunk úgy tudja, a találkozóra valóban sor került a házelnök és Dúró Dóra között, ám a Mi Hazánk Mozgalomnak egyelőre nincs lehetősége frakciót alakítani.

A Fidesz ugyan partner lenne abban, hogy a kormányzati média által is futtatott formációnak segítő kezet nyújtson, ám ehhez legalább öt képviselőre lesz szükségük. Hogy ennek hátterében mi áll, kérdéses, ám valószínűsíthető, hogy a Fidesz kizárólag Toroczkaiékat támogatná ilyen módon, ha ugyanis négy képviselővel is lehetséges volna frakciót alakítani, akkor valószínűleg az LMP-ből távozó Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs, valamint a Liberálisokhoz tartozó Bősz Anett is élne a lehetőséggel.

Toroczkaiék célja így most első sorban az lehet, hogy valamilyen módon újabb parlamenti képviselőt próbáljanak kiszakítani és maguk mellé állítani. Itt kizárólag a jobbikosok jöhetnek szóba, az ugyanis nehezen elképzelhető, hogy a látszatra azért adó Fidesz képviselőcsoportjából valaki csatlakozna a Mi Hazánkhoz, a baloldal esetében pedig még a felvetés is abszurd.

Ha sikerrel járna a toborzó akció, az igen komoly előnyökkel járna Toroczkai és a Novák-házaspár pártja számára. A képviselőcsoportok állami támogatásra jogosultak, a hatályos jogszabály szerint működési költségeikről az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belül kell gondoskodni. Emellett a képviselőket bizottsági helyek illetik meg, valamint lehetőséget kapnak arra is, hogy napirend előtt felszólaljanak. A Fidesz pedig egy olyan ellenzéki pártot kapna maga mellé a Parlamentbe, akik versenyt sorosoznak velük, így erősítve a kormányzati kommunikációt. Kérdés, találnak-e valakit, aki asszisztál ehhez.

