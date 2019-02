Márki-Zay Péter: „Négy pártra kell koncentrálni”

Az örök fideszes Hódmezővásárhely megszerzése a parlamenti választások előtt elég nagy löketet adott az ellenzéknek. A saját mintájából kiindulva Ön meg is próbált az ellenzéki koordináció élére állni, amivel nem mindenkinél aratott sikert. Akadtak, akik azt mondták, az ellenzék esélyeit rontotta azzal, hogy a gyengébb jelölt mögé állt.

Olyan körzet biztosan nem volt, ahol az én ajánlásom miatt nem nyert az ellenzéki jelölt. És a jelölteket sem szimpátia alapján támogattuk, hanem olyan szervezetek adataira építettünk, mint a Közös Ország Mozgalom, a Viszlát Kétharmad vagy a V18 és mások. Gyakorlatilag mi összefogtuk az összes olyan szervezetet, akik megpróbáltak egy jelöltet állítani minden körzetben. Ezen adatok alapján próbáltunk konszenzust teremteni a pártok között. Ha a javaslatunk szerint visszaléptek volna a jelöltek, még 12-14 körzetet biztos megnyer az ellenzék.

A kétharmad igazából a visszalépések hiányának köszönhető.

Az együttműködés elutasításában pedig a Jobbik és az LMP járt élen. Mindkettőt próbáltam rábeszélni, de sajnos hibás döntést hoztak, ezt ma már ők is belátják. Mirkóczki Ádám is elismerte, hogy hibáztak április 8 előtt.

Nem lehet, hogy az összefogás egyszerűen csak nem működik mindenhol? Sokszor emlegette Hódmezővásárhelyet modellként, de az egy időközi választás volt, amikor egy helyre egyszerre összpontosult az ellenzék ereje. Valóban tekinthető ez modellnek?

Kizárólag az összefogásban látom a sikert. Gondoljon csak bele, itt Hódmezővásárhelyen a Fidesz arra készült, hogy a Jobbik és az MSZP is elindítja szokásos jelöltjeit. Azok megkapják a maguk 10-15 százalékát és a Fidesz jelöltje 60 százalékkal győz. Minden várakozás emellett szólt. De azzal, hogy végül egy jelöltet indítottak, a két párt szavazatai összeadódtak és rengetegen mentek el olyanok is szavazni, akik korábban nem, és azért, mert látták a reményt az összefogásban. Így 13 ezer szavazattal sikerült nyerni egy olyan városban, ahol még soha nem győzték le a Fideszt, annak ellenére, hogy a jelöltjük ugyanúgy elhozta a szokásos 9 ezer szavazatát.

Számomra ebből egyértelmű, hogy ha a Jobbik és a baloldal nem fog össze, akkor örökké fog tartani a NER.

Ebből a sikeresnek ítélt modellből jött az ötlet a Mindenki Magyarországa Mozgalom megalapítására?

Így van.

Mi a mozgalom célja? Akár párttá is alakulnának?

Nem. Mi a pártokkal működünk együtt, jelenleg is heti kapcsolatban vagyok a Jobbik, a Momentum és az MSZP vezetésével. A mi célunk nem az, hogy egy újabb párttal tovább szabdaljuk az ellenzéket, hanem, hogy ezek a pártok összefogjanak. Óriási eredménynek tartom, hogy januárban a tüntetések és a parlamenti együttműködés során belátták, hogy csak együtt lehetséges szembeszállni a rendszerrel.

Azért még messze vannak a helyhatósági választások és jelen állás szerint az EP-választásokra sem készül közös lista…

Azt személy szerint szomorúan látom, hogy az EP-választásokon nincs ilyen együttműködés. Pedig a Publicus Közvéleménykutató Intézet felmérése azt mutatja, hogy

ha lenne egy közös ellenzéki lista, az megverné a Fideszt az EP-választásokon.

A külön indulás egyedül a Momentumnak válhat előnyére, hiszen ha önállóan megugorja az 5 százalékos küszöböt, azzal valóban felteszi magát a politikai palettára.

Az ideológiai különbségek miatt nehezebb közös EP-listát állítani, mint közös jelöltet indítani az önkormányzati választásokon…

A Mindenki Magyarországa Mozgalom ezért nem is tekinti saját ügyének az EP-választást. Ott pártok vannak, tisztán listás szavazás és sokkal kisebb szerepe van az összefogásnak. Az aktivista hálózatunkkal azért már itt is támogatni fogjuk az ellenzéki kampányt és koordinálunk annak érdekében, hogy minden szavazókörben legyen ellenzéki szavazatszámláló. Tavaly sajnos rengeteg körzet volt, ahol senki nem képviselte az ellenzéket, ezekben átlagosan 10 százalékkal jobban is szerepelt a Fidesz.

Az önkormányzati választásokon azon kívül, hogy megpróbálják rábeszélni a pártokat, hogy egy jelölt legyen, milyen szerepet szánnak maguknak?

A pártok közötti koordináció a legfontosabb feladat. Ezen kívül én személy szerint is arra bíztatok mindenkit, hogy kövessék a vásárhelyi modellt. Ez azt jelenti,

hogy nem elég, ha önmagában összeállnak a baloldali pártok és a Jobbik, hanem találni kell egy integratív jelöltet is.

Magyarország jelentős részén, ahol fideszes önkormányzati vezetés van évek óta, az egyetlen esély, ha az ellenzék talál egy jobboldali, korábban a Fideszhez vagy az MDF-hez kötődő jelöltet, akire a fideszes szavazók is örömmel átszavaznak és azok, akik eddig „jobb híján” a kormánypártra tették a voksukat. A jelenlegi fideszes városokban ez a siker receptje.

Akkor főként a városokra koncentrálnak?

Városokra, kistelepülésekre. Nagyon sok kistelepülés van, ahol egyszerűen nincs alternatíva, ezért a jelenlegi tehetséges, tisztességes polgármester a település érdekében most függetlenként a Fidesszel működik együtt. Ezek jó emberek, sok helyen még én is őket támogatnám. Az ilyen településeken az a feladatunk, hogy a mögöttük ülő testületbe is minél több olyan embert segítsünk, aki elkötelezett a tisztességes, európai demokratikus politizálás irányába.

Ha a fideszes szavazókra hajtanak, ha a jelöltállítást is volt fideszesekkel oldanák meg, akkor Önnek mi a baja a kormányzattal? Kizárólag a korrupció?

Az, de ebből millió dolog következik. Azt sosem tagadtam, hogy Magyarországon az elmúlt 28 év legsikeresebb időszakának az első Fidesz-kormány éveit tartom. Hosszan tudnám sorolni, hogy mi mindennel értek egyet a Fidesz kormányzásában, csak ennél sokkal többet tudtak volna tenni, ha nem a lopáson jár az eszük.

A fideszes politikusok jelentős része tudja azt, hogy amennyiben demokrácia és jogállam lenne Magyarországon, akkor ő börtönben ülne.

Egy ilyen ember, akinek a szabadsága, a vagyona, mindene azon múlik, hogy Magyarországon ne legyen jogállam, mindenféle aljasságra képes a hatalom megtartása érdekében. A közpénzből finanszírozott hazugságkampányok, a média bekebelezése, az emberek megfélemlítése mind abból adódik, hogy ezek az emberek már annyit loptak, hogy a saját személyes szabadságuk forog kockán. A megfélemlítés, a nem jogállami működés, a diktatúraépítés, a nemzet kiszolgáltatása orosz érdekeknek mind ebből fakad.

Visszatérve ahhoz, hogy milyen jelölteket tart megfelelőnek: mennyire támogatható a baloldal számára az, hogy volt fideszes, jobboldali személyeket akarnak rajtvonalhoz állítani?

A baloldalon teljesen tisztában vannak azzal, hogy csak így van esélyük. Az április 8-ai választást pont azért buktuk el, és a választók azért haragszanak mindegyik ellenzéki pártra, mert a választások előtt nem tudtak együttműködni. Ez érzékelhető volt a pártok támogatottságának a bezuhanásán, ami októberre hihetetlen mélypontra került.

Tulajdonképpen április 8-án az ellenzéket váltották le.

A pártok túlélése most azon múlik, hogy együtt tudnak-e működni. Annak a pártnak, amelyik nem működik együtt a másik oldallal, nincs helye Magyarországon. Ezt a példát mutatja a Mi Hazánk. A rasszistáknak volt eddig is pártja, nekik ott van a Fidesz. A Mi Hazánk támogatottsága nulla, önmagában nincs értelme, ezért is gondolom, hogy a Mi Hazánk a Fidesz segédpártja lett.

Azért egy friss pártról van szó és a felmérések szerint 1-2 százalékon állnak…

Az nulla, azzal nem fog bejutni sehova.

És akkor mit mond az LMP-ről, amit 2-3 százalékra mérnek?

Az LMP valószínűleg úgyszintén nem fog bejutni sehova. Négy pártra kell koncentrálni. A Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum. Ezek a pártok, amik jó eséllyel 5 százalék felett szerepelnek majd az EP-választásokon.

Azért az LMP számára ezek súlyos szavak, de a Jobbiknak sem túl pozitív, hiszen ez a két párt volt a legkompromisszumképesebb egymással.

Hát igen, de csak egymással. Itt az a jobbikos, aki nem fog össze a baloldallal, vagy az a baloldali, aki nem fog össze a Jobbikkal, sajnálatos módon a Fideszt tartja hatalomban. És a választók ezt pontosan tudják. Ezért fél az összefogástól a Fidesz, ezért próbál minden módon éket verni a két oldal közé. Az, hogy az általam korábban elismert Volner János személyében találtak egy embert, aki hajlandó volt saját addigi közössége ellen fordulni, azt mutatja, hogy a Fidesznek korlátlan zsarolási potenciálja és pénze van arra, hogy megtalálja azokat az embereket az ellenzéki pártokon belül is, akik hajlandók az ellenzék megosztásával a kormánypárt érdekét szolgálni.

A bomlasztásban a média is nagy szerepet játszik. Jövő hónaptól már az utolsó vásárhelyi független lap is csak fideszes cenzúra után jelenhet majd meg. Lát valami eszközt a médiatúlsúly kiegyenlítésére?

Ez a legnehezebb, sajnos én is csak a Facebook erejével tudok élni. Vásárhelyen is a Fideszé minden: két hírportál, egy rádió, a korábban működő városi televízió, a rengeteg fideszes bulvár és megyei napilap mellé nemrég Orbán sajtósa, Kaminski Fanny szerkesztésével indult új bulvárlap. Azt már megoldották, hogy a hazugságok eljussanak a lakossághoz. Az önkormányzat újságjának az átvételével azt akarják megoldani, hogy az igazság ne jusson el.

Ezek szerint tartanak Öntől, hiszen nem csak Kaminski Fanny van itt, hanem Bayer Zsolt és Jeszenszky Zsolt is saját műsort kapott a rádióban. Dunaújvárosban, ahol egyedül sikerült egyéni körzetet nyernie a Jobbiknak pedig épp a napokban kapták lencsevégre a kormány másik propagandistáját Huth Gergőt.

Itt az ellenzéknek azt kell felfogni, hogy ha nincs összefogás, akkor mindenkit levadásznak. Nyilván a cigánykérdés felemlegetése is arra szolgál, hogy a baloldali pártok bizalmát megingassa a Jobbikban. Ezek semmi másra nem szolgálnak, mint ismét éket verni az ellenzék együttműködésébe.

Mi a helyzet itt helyben? Hallottuk, hogy Lázár János kastélyához sikerült papírozás nélkül kisajátítani egy önkormányzati utat. Mennyi hasonló esetre derült fény hivatalba lépése óta?

Rengetegre. Néhány ügyben tettünk feljelentést a rendőrségnél, de nagyon kevés erőforrásunk van, és jellemzően elutasításra kerülnek, akár csak a választási csalások miatt tett feljelentéseink. Mikor a választási plakátjaimat ellopták, arra például azt mondta a rendőrség, hogy szabad véleménynyilvánítás. Olyan szabálytalanságokat, amiket mi bejelentettünk és elutasított a bíróság, a Fidesz esetében elfogadta. Nagyon nehéz a hatóságok működésében bízni, a nyilvánosság ereje sokkal többet ér. Az út esetében is ez a helyzet. Ha valaki egy önkormányzati utat ellop, annak inkább a nyilvánosság számára van jelentősége és kevésbé érdekes a jogi következmény. Ha nem tudnánk, hogy nyilvánvalóan földmérő mérte ki, akkor lehetne azt mondani, hogy véletlen, „volt ott egy út, azt hitte, hogy az övé”, nyilván a rendőrség ezt annyival lezárná, hogy visszaadná az önkormányzatnak. De a lakosságnak tudnia kell, ha valaki ebben nem jár el tisztességesen, mert az lehet, hogy másban sem fog.

Hogy haladnak a városi fejlesztések? Épp a minap jelent meg egy cikk, amiben arról panaszkodtak, hogy Ön akadályozza a Modern Városok Program fejlesztéseit.

Lassan minden nap jelennek meg ilyen cikkek. Nemrég 170 milliónyi hűtlen kezeléssel vádoltak, mert nem hagytuk kárba veszni azt a pénzt, amit a Fidesz frakció megszavazott, a belügyminisztérium átutalt, de a fideszes közgyűlési többség apró módosításokkal megpróbált megakasztani. Szerintem a hűtlen kezelés az lett volna, ha továbbra is évi 100 millió forintos veszteséggel, ivóvízzel töltjük fel a vásárhelyi strand medencéit, mint ahogy a Fidesz ezt éveken át tette.

A fideszes közgyűlési többség minden módon akadályozni akarja a város fejlődését, csak azért, hogy aztán azt mondhassák, miattam nem fejlődik.

De míg 2017-ben 600 millió forintnyi befejezett fejlesztést vittek végbe, addig mi 2018-ban 5,4 milliárd forintnyit.

Akkor nem elég az ellenzéki polgármester? Fontos, hogy a testületben is legalább kiegyenlített legyen az arány?

Igen, hogy ne lehessen ellopni az utakat, hogy a város cégének a műhelyében ne Lázár János borosládáin dolgozzanak közpénzen, ahhoz le kell váltani a fideszes testületet.

Erre szolgálnának a Kossuth-körök?

Abszolút. Hódmezővásárhelyen több mint száz tagja van a Kossuth-körnek és ebben benne van a Jobbik, az MSZP, a Momentum, sőt még a Kétfarkú Kutyapárt helyi elnöke is. A vezetője pedig egy olyan értelmiségi, aki korábban a határon túli magyarok kapcsolattartásáért volt felelős Lázár János önkormányzati testületében. Szaporodnak a körök, formálisan már három alakult, 10-20 városban pedig már elindult a közösségépítés. Rendszert építünk és számomra az a legfontosabb, hogy minden városban sikerüljön fellépni a korrupció és a megfélemlítés ellen. Úgy gondolom, hogy ezek a körök segíthetnek elérni azt, amit önmagában egyik párt sem tudna, hogy a Fidesz-szavazók és azok, akik hozzám hasonlóan nem csatlakoztak eddig egyik ellenzéki párthoz sem, azok is aktívan részt vehessenek egy összefogásban.

Az ő szavazataik pedig eldönthetik az őszi választást.

(Fotók: Béli Balázs/Alfahír)