Orbán szerint még nem is tudjuk, hogy Pekingben milyen nagy nap volt Magyarország számára is

Orbán Viktor az Egy övezet, egy út kezdeményezés zárt körben zajló csúcstalálkozóján vesz részt Pekingben. Szombaton már beszámoltunk arról, hogy milyen „négy tanulságot” fogalmazott meg a Kelet és Nyugat viszonyával kapcsolatban a miniszterelnök, illetve a Budapest-Belgrád közötti vasútvonal fejlesztéséről is kiderült néhány újabb részlet.

Jobbik: több tízezer kínai vendégmunkás építheti a legújabb Mészáros beruházást | Alfahír A Jobbik szerint csak azért jó Magyarországnak, hogy Belgrád-Budapest vasútvonal felújításában résztvevő három kivitelezési cégből - amelyekből egyébként 2 kínai - az egyik Orbán Viktor strómanjának, Mészáros Lőrincnek a cége lehet, így mert Magyarország miniszterelnöke is jól jár, és újabb milliárdokat tudnak zsebre tenni - fogalmazott Szilágyi György.

Közben Orbán Viktor Facebook-oldala is frissült, így megtudhattuk, hogy Pekingben összefutott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, a legújabb, feltöltött videójában pedig maga a miniszterelnök számolt be a csúcstalálkozón való részvételének tapasztalatairól.

Nos, hát ez is megvolna – kezdte Orbán Viktor az értékelését, pekingi útja kapcsán azt mondta, olyan, mint a vizsgaidőszak: a legjobb benne, amikor sikeresen túl vagy rajta.

„Ez egy három napos, folyamatos erőfeszítést igénylő, nemzetközi tanácskozás volt. Olyasmi jött létre most, mint ami korábban nem létezett, és ezt nevezzük eurázsiai gazdasági térségnek, amiről sokan beszéltek már, de még senki nem csinálta meg, mert összekötni Európát Ázsiával a hatalmas területeken keresztül szinte lehetetlennek tűnt eddig. De most van politikai szándék, van pénz, van akarat, és a politikai vezetők megegyeztek, hogy légi úton, vasúton és közúton is összekötjük Ázsiát Európával”

- vélekedett Orbán Viktor a videójában.

Szerinte hatalmas kereskedelmi növekedés, újabb munkahelyek és nagy gazdasági lehetőségek nyílnak ki a magyarok előtt.

„Üdvözölhetjük, hogy Kelet és Nyugat végre nem áll szemben egymással, hanem együttműködik, és ráadásul megoldja a migráció egy nagy kérdését is, hiszen azok az országok is fejlődni fognak, amelyek ma alulfejlettek, és ahonnan inkább eljönnek az emberek, semmint hogy bíznának az otthoni sikeres életükben”

- fogalmazott, majd azzal a gondolattal zárta rövid videóját, hogy kijelentette:

„Nem is tudjuk ma még, hogy milyen nagy nap volt ez Magyarország számára is.”