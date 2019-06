Ki lesz Theresa May utódja?

Különösen október 31. tekintetében, van elég idő arra, hogy lezáruljon ez a folyamat és felálljon az új kormány?

A párt június 22-re készen fog állni arra, hogy két jelöltet terjesszen a 160 ezer párttag elé, akiknek egy hónapjuk lesz a postai szavazásra, tehát ideális esetben július 22-én be is jelentik a győztest. Az új kormány szerintem viszonylag hamar felállhat, bárki lesz a befutó, előre fog tervezni, puhatolózni a kormánytagok felkérését illetően. Október 31. a parlamenti ülésezés miatt lehet problémás, mert például nyáron szünet van. Szeptemberben maximum egy-két konkrét javaslattal fog érkezni az új miniszterelnök a parlamentbe, itt pedig nagyon sanszos lesz, hogy újra benyújtják a May által kialkudott és Londonban háromszor leszavazott dokumentumot.

Az lesz a kérdés, hogy az akkori miniszterelnök mit fog mutatni a képviselőknek. Ha például Boris Johnson azon igyekszik majd, hogy a megállapodás nélküli kilépéssel kapcsolatos előkészületeket megtegye, és azt kommunikálja, hogy megfelelően felkészültek erre is, akkor a képviselők akár meg is gondolhatják magukat. Korábban megszavazták, hogy nem léphetnek ki egyezség nélkül, de ezt nem lehetetlen visszafordítani. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU érdemi tartalmi változásokat enged a May-féle alkuban, tehát az új vezetőnek más retorikával és stratégiával kell megpróbálnia eladni ugyanazt, amit az elődjének nem sikerült. Az Európai Unió maximum a megállapodáshoz csatolt politikai deklarációban fog engedni. Ha viszont Londonban nem fogadják el sem May alkuját, sem a no dealt, akkor már nagyon nehéz lesz elkerülni az előrehozott választást.