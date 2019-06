Egyenválaszra futotta csak a kormányzattól Gruevszki ügyében

Beszámoltunk mi is arról, hogy a Külügyminisztérium a 444 szerkesztősége mellé szerencsétlenkedett egy találkozott az otthonában korrupció miatt jogerősen elítélt Nikola Gruevszkivel (ahogy az később kiderült, a hazánkba szöktetett ex macedón miniszterelnököt továbbra is védi Orbán Viktor barátsága, Magyarország nem tett eleget a kiadatási kérelemnek).

Több országgyűlési képviselő is írásban fordult a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz (KKM), hogy rákérdezzenek a konspiratív találkozó hátterére.

Az LMP frakcióvezető-helyettese, Demeter Márta még az ügy kipattanásának napján küldte el a 444 által is feltett kérdéseket:

Miért találkozott pénteken a helyettes államtitkár a volt macedón miniszterelnökkel?

Milyen gyakran találkoznak Nikola Gruevszkivel a magyar kormány képviselői, és általában milyen témák kerülnek szóba? Kérem, jelölje meg az eddigi találkozók pontos időpontját és az azokon résztvevők nevét és beosztását!

Nem éreznek-e ellentmondást a kormány korábbi álláspontja, mely szerint Gruevszki ügyében nem játszik szerepet a politika, és a tény között, hogy egy magas rangú kormányzati tisztviselő találkozik vele egy körúti lakásban?

Miért, pontosan milyen jogcímen és mire használja a magyar kormány a körúti lakást?

Hogyan kerültek kapcsolatba a lakás kínai tulajdonosaival?

Néhány nappal később a szocialista Mesterházy Attila is több kérdéssel fordult a tárcához, többek között azt firtatva, hogyan kerültek kapcsolatba a lakás kínai tulajdonosával. A DK-s Vadai Ágnes is kíváncsi lett volna arra, hogy milyen közös dolga volt Joó István helyettes államtitkárnak a jogerősen szabadságvesztésre ítélt macedón politikussal.

Szijjártó rendszeresen szokott és a jövőben is fog beszélni Gruevszkivel | Alfahír Csütörtöki ülésnapján tárgyalta a magyar parlament Észak-Macedónia NATO-csatlakozását, a vitában ellenzéki képviselők hozták fel Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök ügyét, akit a hazájában korrupció miatt jogerősen börtönre ítéltek. A magyar diplomácia hathatós segítségével szöktették meg Budapestre és elég megkérdőjelezhető módon jutott menedékjoghoz.

Nos, a héten megérkeztek a "válaszok".

Minden kérdésre ugyanaz:

"A magyar külpolitika szempontjából a Nyugat-Balkánnak nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai és nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentősége van, így semmi különös nincs abban, hogy a KKM kapcsolatban van Nikola Gruevszkivel, aki 10 évig hazája miniszterelnöke volt. Ez így volt eddig és így is lesz ezután is."

Egyébként Tordai Bence (Párbeszéd) néhány nappal később rákérdezett arra is, hogyha már ilyen fontos a kormányzat számára Gruevszki geopolitikai tudása, akkor mennyit fizet a tanácsaiért a külügyi tárca.

A válasz lehangoló: