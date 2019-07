Alkotmányos válsággal fenyeget Merkel utódja, ha az Európai Parlament nem szavazza meg von der Leyent

Európa alkotmányos válságba kerülhet, ha az Európai Parlament július 15 és 18 között esedékes plenáris ülésén nem szavazza meg Ursula von der Leyen német védelmi miniszter (és szintén CDU-politikus) európai bizottsági elnökjelöltségét

– figyelmeztetett Annegret Kramp-Karrenbauer, a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke csütörtökön az Azonnali által szemlézett Politico tudósítása szerint.

A politikustól meglepő is lehetne ez a kijelentés annak, fényében, hogy két héttel ezelőtt, mikor még Manfred Weber is versenyben volt, kiállt a csúcsjelölti rendszer mellett, hangoztatva, hogy nem szabad azt megtörni, azzal ugyanis megállítanák az Európai Parlament fejlődését abban, hogy közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki a választókkal. Azóta azonban változott a szélirány és egyes találgatások szerint Kramp-Karrenbauernek igencsak jól jönne, ha megüresedne von der Leyen kormányzati pozíciója, amit aztán ő maga tölthetne be és bizonyíthatná, hogy megfelelő utódja lenne Angela Merkel kancellárnak.

A CDU vezetője emellett a koalíciós partner szociáldemokratákat is próbálta befenyíteni kijelentésével, akik miatt Angela Merkel volt az egyetlen, akinek tartózkodnia kellett a von der Leyenről szóló szavazáson. Felszólította a szocdemeket, hogy „gondolják újra” álláspontjukat, ugyanis amennyiben ragaszkodnak az Ursula von der Leyen jelöltségével kapcsolatos destruktív hozzáállásukhoz, az „nagy terhet jelenthet a koalíció számára”.

Nem mintha ezt a szociáldemokraták nem tudnák. Korábbi elnökük Sigmar Gabriel egykori alkancellár és külügyminiszter a Der Spiegel című német lapnak szerdán azt nyilatkozta, hogy a védelmi miniszter jelölése elegendő ok ahhoz, hogy a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kilépjen a kormányból.