Nincs megállás, tovább csökken a gázolaj ára

Pénteken a napokban megszokottakhoz mérten ismét változatlan marad a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is csökkenő tendenciát mutat, bruttó 2 forinttal kerül kevesebbe várhatóan a hét utolsó munkanapjától – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós szakportál statisztikái szerint csütörtökön az átlagárak az alábbiak szerint alakultak:

– 95-ös benzin: 588 forint/liter,

– gázolaj: 604 forint/liter.

Szerdáról csütörtökre három forinttal csökkent a dízel nagykereskedelmi ára, a kutakon azonban csak két forinttal csökkent a gázolaj fogyasztói ára. A nagykereskedelmi ár pénteki csökkenése is várhatóan 1-2 forinttal fogja mérsékelni az árakat a kútoszlopon.