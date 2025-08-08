Árad a bűn! – A kunmadarasi lincshelyzet miatt a Jobbik kész újjászervezni a Magyar Gárdát

Egy német állampolgárságú férfi autójával, melyben párjával együtt ült, tolatás közben elsodort egy gyereket augusztus elején Kunmadarason. Egy helybéli lakos a Blikknek azt mondta,

a fiúnak nem esett baja, de a rokonai teljesen feldühödtek. (…) Rárohantak, szinte meglincselték, szerszámokkal ütötték-verték

– mondta a lapnak a névtelenséget kérő helyi lakos.

Pásztor-Jordán Ildikó ügyészségi sajtószóvivő a lapnak azt mondta, a támadók a férfi autójának ablakait betörték, azon keresztül ütötték őt és a párját. A férfiak támadása elől a nő elmenekült. Ekkor az idősebb támadó a férfi megölésére biztatta fiát „öld meg, fiam” felkiáltással, ennek elkerülésére a külföldi férfi tolatva akarta elhagyni a helyszínt – ismertette a szóvivő.

Az apa ekkor felszólította a fiát, hogy hozza a kocsijukat, amivel a fiú többször nekihajtott a megtámadott férfi autója oldalának, ami ettől az út menti árokba, jobb oldalára borult – folytatta Pásztor-Jordán Ildikó. Az idősebb férfi ekkor felugrott a bal oldalára, és a kitört ablakon keresztül a kezében lévő eszközzel próbálta megütni áldozatát. Miután apa és fia a megtámadott járművét talpra állították, Csukodi Róbert az autó ajtaját kinyitotta, és többször belerúgott a férfiba, majd

az anyósülést egy öngyújtóval meggyújtotta

– tájékoztatott.

Másodperceken belül az ülés 1-1,5 méteres lánggal égni kezdett. Az apa

„Hagyjad, hadd égjen meg a rohadék, megérdemli!”

felkiáltással a fiával együtt a helyszínről elmenekült. A bántalmazás hangjára a helyszínre érkezők a gépjárműből a magatehetetlen férfit kiemelték, valamint a lángoló autót eloltották – tette hozzá a szóvivő. – A bántalmazott súlyos sérüléseket szenvedett, a halála csak azért nem következett be, mert a mozgásában korlátozottá váló férfit kiemelték, és a tüzet eloltották.

A Blikk azt írja, az áldozatot a kórházi ápolása során

a támadó és hozzátartozói videóhívásban kérték, hogy a vallomását vonja vissza, ezért még fizetnének is, de ha nem, akkor megfenyegették, hogy a barátnőjével együtt ismét bántalmazni fogják.

Továbbra is rendőrfurgonok járőröztek Kunmadarson – írja a lap –, hiszen az egyik támadót, a 22 éves Csukodi Róbertet egyelőre nem sikerült elfogni, ezért körözést adtak ki ellene.

A Jobbik radikális megoldást követel és ajánl

„Gazdasági válság van, amit a bűnözés brutális növekedése követ” – vélte Facebook-videójában Lukács László György.

„Vidéken árad a bűn, és kevés helyben a rendőr, hogy ezt megfékezze”

– vonta le a tanulságot a Jobbik parlamenti frakcióvezetője. Emlékeztetett, bár a miniszterelnök szerint Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, ám eközben a regisztrált bűncselekmények száma hétéves rekordon van. Úgy véli, ennek oka, hogy bezártak 130 rendőrségi épületet, körzeti megbízotti irodák állnak üresen vidéken,

„a drog pedig járványként dönti nyomorba a falvakat”

– sorolta az ellenzéki honatya.

Lukács László György azt mondta, ha a kormány nem foglalkozik a bűnözés megfékezésével, akkor majd a Jobbik fog vele törődni, mert – mint fogalmazott – pártja

élhető és biztonságos Magyarországot akar.

Azt mondta, ha kell, megduplázzák a rendőrök számát, újranyitják a bezárt rendőrségi irodákat,

és ha kell, akkor újraszervezik a Magyar Gárdát.

Lukács azt mondta, ha a kormányfő nem akarja megvédeni az embereket, akkor a Jobbik megteszi azért, hogy békében lehessen élni vidéken, hogy Magyarország élhető és biztonságos legyen.