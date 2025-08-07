Egy szomszédos ország jövőre bevezeti a Férfiak 40 programot

Rövidebb munkaidővel dolgozhatnak 2026-tól azok, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz Szlovéniában az új munkaügyi törvény értelmében – közölte az illetékes minisztérium. A jövő év első napján lép életbe az a törvény, amely a várakozások szerint forradalmasítja a szlovén munkaerőpiacot. A tervek szerint növelik a munkanélküli segélyt, valamint a közmunkásoknak járó támogatásokat, illetve megkönnyítik a fiatalok, a hallgatók és a nyugdíjasok munkavállalását.

A legnagyobb változás azonban azokat érinti, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz. Szlovéniában 65 év a nyugdíjkorhatár, ám

60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, akinek 40 év szolgálati ideje van.

A Férfiak 40 azt követően lett ismét része a hazai közbeszédnek, hogy az elsőként a Jobbik által már tíz éve felvetett témát országjárása során Magyar Péter is elővette és programjának részévé tette.

Az új törvény értelmében az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, választhatnak, hogy szeretnék, ha a pénteki munkanapjuk szabad lenne, hosszú hétvégére vágynak, vagy inkább a hatórás munkanapot részesítik előnyben.

Az úgynevezett 80-90-100-as modell azt jelenti, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett.

A szlovén kormány a javaslat kidolgozásakor izlandi, ír és német példákat vett figyelembe, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy a változások bevezetése után nőtt a dolgozók teljesítménye és hatékonysága, illetve csökkent a munkahelyi kimaradások aránya. Egyes szlovén cégek már tesztelték a modellt, amely ott is hatékonynak bizonyult. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint, amennyiben a változások pozitív eredményeket hoznak, további módosításokra lehet számítani, például fizetéskiegészítést kapnának a szombaton dolgozók, kötelező karácsonyi bónusz járna mindenkinek, valamint a 38 órás munkahetet is bevezethetnék.

(MTI nyomán)