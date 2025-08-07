Most már biztos: lehet népszavazás a szabad szentestéről

Az Alkotmánybíróság visszautasította a december 24. napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása tárgyában előterjesztett népszavazási kérdés hitelesítését támadó alkotmányjogi panaszokat – olvasható a testület honlapján. Mint írják, az Alkotmánybírósághoz két hasonló tartalmú indítvány érkezett. Az alkotmányjogi panaszok alapjául szolgáló ügyben a Jobbik azt a népszavazásra javasolt kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB), hogy

„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

Az NVB megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazási törvényben megfogalmazott követelményeknek megfelel, ezért azt hitelesítette.

Az NVB határozatával szemben egy magánszemély és egy gazdasági társaság bírósági felülvizsgálati kérelemmel éltek az NVB határozatának megváltoztatását és a kérdés hitelesítésének megtagadását kérve. A Kúria a felülvizsgálati kérelmeket együttesen bírálta el, azokat alaptalannak találta és az NVB határozatát helybenhagyta.

Az indítványozók alkotmányjogi panaszukban azt állították, hogy a Kúria végzése ellentétes az Alaptörvény számos rendelkezésével. Az Alkotmánybíróság eljárásának az volt a tárgya, hogy a Kúria helyesen döntött-e a kérdés hitelesítése kapcsán. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy

a Kúria a támadott végzésében az Alaptörvénnyel és az Alkotmánybíróság gyakorlatával összhangban hozta meg döntését,

ezért az alkotmányjogi panaszokat visszautasította.

