Orbán Viktor: „Egymillió embert kellett kimentenünk a devizahitelezés csapdájából, és ki is mentettük őket”

Miért nincs több gyerek? – tette fel a kérdést pénteki rádióbeszélgetése elején Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, a demográfiai hanyatlás azt jelenti, korábban több, most kevesebb gyereket akarnak. Szerinte ennek két oka lehet: vagy megváltoztak az emberek, és kényelmesebb életre vágynak, vagy akadályok vannak, és ezért később vágnak bele a gyermekvállalásba.

A miniszterelnök azt mondta, a nyugati válasz a demográfiai válságra a bevándorlás.

„Darab-darab”

– mondta, hozzátéve, a bevándorlók szerint kevesebb munkával is fenn tudják tartani magukat. A magyar válasz viszont Orbán Viktor szerint a családbarát politika, ahol a vágyott gyermekek megszületnek. Mint fogalmazott, neki a vágya egy olyan Magyarország, ahol anyagilag jobban jár az, aki gyermeket vállal. „Lépésről lépésre közelítünk ide” – állította a kormányfő, hozzátéve, eközben megkeményítettük magunkat migrációpolitikában.

A júliusi fizetésekkel együtt érkező kedvezményekre áttérve azt mondta, a csed adómentessége az átlagjövedelemnél havi 78 ezer forint pluszt, gyed esetén pedig 43 ezer forint pluszt jelent. A családi adókedvezmény másfélszeresére emelése 1 millió családot érint, januárban még egyszer ekkora kedvezmény lép életbe, ez havonta 100 ezer forintot is jelenthet – ismertette a kormányfő.

Az Otthon Start programról Orbán Viktor úgy vélekedett, van egy vita róla: bérlakás vagy lakásvásárlás. A miniszterelnök úgy látja, előbbiben függőségi elem van,

a „magyar álom” lényege viszont a saját otthon, ez adja a végső függetlenséget.

Szerinte a fix 3 százalékos hitel azonos vagy alacsonyabb kiadást jelent, mintha lakbért fizetne, ez a futamidő végén vagyont ad, azaz „belép a tulajdonosok közösségébe”, ez pedig erősíti a középosztályt – vélte a miniszterelnök.

Emlékeztetett, az Otthon Start 25 éves futamidőre igényelhető, a kamat a futamidő alatt változatlan, és nincs árfolyamkockázat, ellentétben a devizahitellel. A konkrét számokat ismertetve azt mondta, 20 millió forintos hitel esetén 60 ezer, 30 milliós hitel esetén 90 ezer, 50 milliós hitel esetén 150 ezer forinttal kevesebb a törlesztés, mint ha piaci hitelt igényelne a hitelfelvevő. „Érdemes rástartolni!” – emelte ki Orbán Viktor. Azt is kiemelte, ez kombinálható más támogatásokkal, így még nagyobb államilag támogatott összeg is érkezhet, ha gyereket is vállal.

Arra a felvetésre, hogy az Otthon Start új és használt lakásra is igényelhető, Orbán Viktor azt mondta, van körülbelül 100 ezer eladásra váró lakás, csak eddig nem volt rá vevő. Úgy vélte, az 50 milliós hitelkorláttal és a 1,5 millió forintos négyzetméterárral mint költséghatárokkal megakadályozzák az áremelkedést. Szerinte a programnak köszönhetően sok ház, lakás fog épülni, az építőiparban munkaerő-tartalék is van.

Téves következtetésnek nevezte a kormányfő azokat a kritikus felvetéseket, hogy ez áremelkedést hozna az ingatlanpiacon, szerinte ezek a kritikák ismerethiányból fakadnak, ugyanis – vélte – a kritizáló ellenzéki pártok „még nem csináltak ilyen lakásprogramot”. Úgy vélte, a baloldal a devizahitelezésbe kényszerítette az embereket

„Egymillió embert kellett kimentenünk a devizahitelezés csapdájából, és ki is mentettük őket”

– állította Orbán Viktor.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közti vámmegállapodásra áttérve felidézte, azt a német autógyárak kritizálták. Orbán Viktor szerint amint a tűzszünet és a béke elérkezik, a magyar gazdaság „nagyságrendekkel” fog jobban teljesíteni.

Szerinte e Covid óta eltelt 4-5 év „küszködés volt”, és „háború ide, háború oda”, meg kellett indítani a „családi adóforradalmat” és az Otthon Start programot. Úgy vélte, a háború ellenére kockázatot vállaltak, ezért néhány „vészféket be kellett építeni” a rendszerbe. A kormányfő arra is rámutatott, a vámmegállapodás miatt több mint 20 százalékos vámpozíció-romlást szenvedett el az Európai Unió, ennek kivédésére munkahelyvédelmi és iparvédelmi akciótervet készít elő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A várható orosz-amerikai találkozóról szólva Orbán Viktor úgy vélte, az amerikai elnöknek meg kell egyeznie az orosz elnökkel, és akkor lehet tűzszünet. Szerinte az Európai Unió elaludt, mert a német kancellárnak és a francia elnöknek közösen kellett volna tárgyalnia az orosz elnökkel, ugyanis a háború Európában van, így azonban az uniós csak mellékszereplő lesz a rendezésben. Úgy vélte, az unió nem teheti meg, hogy

„durcás kisgyerekként ül otthon, és kígyót-békát kiabál az oroszok elnökére”,

a háborút ugyanis a tárgyalóasztalnál kell megoldani.

A beszélgetés itt hallgatható meg: