MNB-botrány: a nyakig eladósodott alapítványi cégcsoport újabb hitelekbe verte magát

A kecskeméti Neumann János Egyetemnek, az MBH Banknak, illetve több svájci hitelezőnek is tartozó Optima-cégcsoport, mely az MNB által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) pénzét is kezelte, lengyel leányvállalatán, a GTC-n keresztül egy németországi lakóingatlan-portfóliót vett egy svájci cégcsoporttól 2024 végén – írja a Telex. Az ingatlanok a GTC szerint összesen 448 millió eurót (közel 180 milliárd forint) ér, amit 185 millió eurónyi banki hitel terhelt, azaz több mint 200 millió eurónyi összeget egyéb forrásból kellett előteremtenie. Ebből 42 millió eurót kötvények, 190 millió eurót pedig újabb hitel tett ki.

A lap kiemeli,

hiába volt már eleve óriási a csoport eladósodottsága, a cég nem a likviditás menedzselésére figyelt, hanem még növelte is az adósságot.

A portél idézi a lengyel Gazeta Wyborczát, mely szerint különféle lengyel nyugdíjpénztári tulajdonosok miatt

az MNB-alapítvány és a GTC ügylete 14 millió leendő lengyel nyugdíjas megtakarítását is érintette.

A portfólióban érintett egyik német város, Helmstedt ráadásul folyamatosan néptelenedik el – teszi hozzá a lengyel cikk.

2024 novemberében a Fitch is foglalkozott a GTC üzleti tervével, miszerint a lakásportfólió nagyjából felén túladnának. A ratingcég következtetése szerint a tervezett értéknövekedés „ambiciózus”, később viszont a Fitch pesszimizmusa nőtt, idén július végén a GTC minősítését B-re rontotta negatív kilátással.

A GTC emellett jelentős kölcsönöket juttatott német leányvállalatának is, ezt vélhetően a lakásportfólió felújításának finanszírozására szánták. Ez azonban az ottani, rendkívül szigorú szabályozás miatt igencsak kockázatos ügylet.