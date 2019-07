Szinte aprópénzért lehet a Barcelona stadionja Camp Nou 2Rule

Évente 25 millió euróért, azaz valamivel több mint 8 milliárd forintért jelentkezhet be az FC Barcelona stadionjának névadószerepébe egy lehetséges óriásszponzor. A Nemzeti Sport a Calcio Fianza című olasz lap nyomán azt írja, a Barcelonánál jó ideje szeretnék modernizálni és bővíteni a legendás stadiont, és az átnevezés is többször szóba került, de ezekre még nem került sor.

A 600 millió euróra becsült fejlesztéshez jól jönne a pénz, ezért is kecsegteti a klubot a Camp Nou szponzoros átnevezése. Elképzelésük szerint nem lenne teljes a névváltás (lásd: Groupama Aréna a Fradinál), hanem a Camp Nou mögé kerülne a cím.

Az ajánlat mindenképpen csábító lehet a befektetőknek, hiszen a világ legrangosabb és legnézettebb mérkőzéseit játszanák a reklámfelületként működő stadionban.

De kinek jöhet jól ekkora reklám?

Piaci szerepének növelése érdekében megfontolandó lehet a Puskás Akadémiának is szponzorációt adó Mészáros és Mészáros Kft. számára a bejelentkezés, hiszen a versenyszférában rendkívül fontos a tudatos és profi marketingtevékenység. De végre világhírűvé válhatna, és túlléphetne az NB1-en a 2Rule nevű ruhamárka is, ha Camp Nou 2Rule-ra neveznék át a híres barcelonai arénát.



Kétségtelen, hogy piaci terjeszkedésükben a Magyar Nemzeti Bank kötvényprogramja is segíthetné a feltörekvő magyar kisvállalkozásokat, hiszen évi 8 milliárd forint közpénzen nem múlhat a magyar innováció sikere. Amennyiben pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is lendületesen tárgyal spanyol kollégáival, a stadion mellett álló Kubala László szobor mellé egy kormányzati tájékoztató plakáthely is kerülhetne. Ezt nem lehet kihagyni!