„Mi nem is szeretnénk a slágergyártó csapatok sorába beállni…” – Interjú a Santa Muerte zenekarral

Több mint érdekes színfolt a hazai rock/metal színtér egyre méretesebb palettáján a dirtys/pszichedelikus hard rockban utazó Santa Muerte. Az ismert zenészekből álló igen egyedi formáció tavaly megjelent – Az első című – debütáló albumát mi is bemutattuk, amit azóta jó néhány helyen élőben is népszerűsítettek. Idén tavasszal módosult a csapat felállása, de ez a próbatermi szorgoskodásban sem okozott zavart, hiszen már több új daluk is elkészült. Legfrissebb aktualitás, hogy augusztus 10-én a gyergyószentmiklósi EMI táborban lépnek fel, így ennek apropóján leptük meg őket néhány – a fentebb említett témákkal kapcsolatos – kérdéssel, amit az indulásra készülődve, szinte a kisbuszba pakolás közben válaszolt meg közösen Juhász ’Kicsi’ Attila énekes, valamint a csapatot segítő, Becs József koncertszervező.

- A nagyközönség tájékoztatása végett, mi történt veletek, mióta megjelent a nagylemez? A zenekart követők azt biztos vágják, hogy tavasszal a basszusgitáros poszton csere történt…

- Az album megjelenése óta – azaz tavaly májustól – folyamatosan koncerteztünk, klubbulikon, és néhány nyári fesztiválon játszottunk. Természetesen már új dalok is készültek, amiket az őszi koncertturnénkon szeretnék is már bemutatni.

És igen, Vincze Zoli basszusgitárosunktól – sok más elfoglaltsága miatt – közös megegyezéssel megváltunk. Helyét Czudor Gyula vette át, őt a Where Is Cooper zenekarból ismerheti a nagyérdemű. Gyula nagyon jó barátunk, aki nem csak zeneileg kreatív, hanem olyan dolgokban is nagyon otthon van, mint például színpadkellékek (molinó), látványelemek, stb. megtervezése, így nyugodtan kijelenthető, hogy jól választottunk, amikor cserére került a sor.

- Milyen visszajelzéseket kaptatok az albumra? Mi volt a legelragadottabb, illetve a legvisszafogottabb vélemény?

- Többnyire pozitív kritikákat kaptunk. Nagyon sok olyan visszajelzést jött, hogy első hallásra egy kicsit nehezen feldolgozható az anyag, de mi nem is szeretnénk a slágergyártó csapatok sorába beállni, hiszen a zenénknek, szövegeinknek komoly mondanivalója van. Viszont, azt is kiemelték, hogy megéri a „törődést”, mert idővel mindenki megtalálhatja a maga kedvenceit a korongon.

És sajnos, hallottunk már olyan visszajelzést is, hogy mi egy sátánista zenekar vagyunk. Valószínűleg az így gondolkodók nem ismernek minket és nem hallgatták még meg a dalainkat, csak a külsőségekre alapozva – lásd lemezborító, arcfestés, stb. – ítélnek meg. Pedig ez csak a színpadi show egy része. Mert mi ebben is, úgy mint a szövegvilágban, szeretnénk valamivel más és valamivel több lenni.

Egy-két idézet a facebookos bejegyzésekből: „Vazul Vére folytatás mellet a legvártabb album. Földhöz vág, megölel, hetedhétégbevisz, bulis és lényeges, formál és alakít, tükröt tart és utat mutat... egyszóval kiváló... két szóval: lélekbe mászó!”

- Itt a nyár, a zenei fesztiválok sokasága, de – egy-két motoros találkozós koncertet kivéve – nem láttam a neveteket egyetlen ilyen jellegű plakáton sem… Illetve, egy határon túli rendezvényen felléptek nemsokára. Van ennek valami ésszerű magyarázata?

- Sajnos nyár elejéig nem nagyon volt olyan ember, aki foglalkozott volna mélyebben koncertjeink szervezésével. Ebből adódóan a fesztiválokon való fellépésekről lecsúsztunk, egy-kettőt kivéve. Az utóbbi időben aztán sok segítséget kaptunk Becs Józsitól, így játszhattunk például Pécelen, illetve a most hétvégén esedékes határon túli EMI táboros fellépés is az ő segítségével valósulhatott meg. Sok közös tervünk van a továbbiakban. Az őszi koncertdátumaink elég szépen sűrűsödnek, külön öröm, hogy Felvidéken is többször játszunk majd, így megmutathatjuk magunkat az elcsatolt területeken élő magyar barátainknak is.

Annyi előnye viszont volt a kevés nyári fellépésnek, hogy több időnk maradt új dalokat készíteni.

- Milyen programmal, netán meglepetéssel készültök erre a gyergyószentmiklósi koncertre?

- Természetesen a szokásos jó kedvvel indulunk útnak, amit nagyon várunk már. 16 dallal készülünk, a programban a már ismert nóták mellett két új szám is elhangzik majd. Mivel Erdélyben még nem léptünk fel, így az ottani közönségnek valószínű minden dal új lesz, viszont nagyon reméljük, hogy a szívükbe zárják ezeket és a jövőben többször kapunk majd újabb lehetőséget ottani fellépésekre.

Itt szeretnénk megköszönni az EMI tábor szervezőinek, Sorbán Őrsnek és Szűcs Péternek a meghívást, azt, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy megismerjenek minket erdélyi barátaink is. Ígérjük, nem okozunk csalódást!

- A Facebook-oldalatokon már nem egy poszt tudósít próbatermi munkáról, és fentebb is már többször szóba került, hogy új dalaitok is születtek. Milyen tempóban készülnek ezek, illetve tudtok-e már esetleg konkrétumokat mondani a második lemezanyaggal kapcsolatban?

- Jó tempóban haladunk az új lemezanyaggal, amiből három szám már teljesen kész. Természetesen folyamatosan készülnek a továbbiak. Ahogy már elhangzott, az őszi klubkoncertjeinken mindig bemutatunk majd egy-egy új dalt, ezáltal meglátjuk a közönség reakcióját ezekre, és ennek alapján csak azok fognak felkerülni az új lemezre, amelyek a legjobban tetszenek a rajongóknak. Az, hogy ez az album mikor fog elkészülni, egyelőre a jövő titka, ígérgetésekbe nem szeretnénk belemenni. De addig is mindenkit szeretettel várunk koncertjeinkre!