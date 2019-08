Újabb kormánypárti belháború: tettlegességig fajult egy fideszes tisztújítás Füzesgyarmaton

Egyre zűrösebb ügyek bukkannak fel a Fidesz háza táján Békés megyében. A napokban jelent meg a hír, hogy az ügyészség vádat emelt Simonka György országgyűlési képviselő ellen, aki egyben a párt megyei elnöke is volt a közelmúltig. A botrányos ügyeket hosszasan lehet sorolni. Most meg is tesszük.