Több mint 10 milliárd forintot költ a magyar állam munkásszállók építésére

A nyugatra való kivándorlás miatt hazánkat sújtó munkaerőhiány felszámolására az ország egyre több pontjára hívnak be ukrán és más külföldi vendégmunkásokat dolgozni. Helyiek szerint félő, hogy Kecskemét sem lehet ezalól kivétel. A magyarországi Mercedes-gyárnak is otthont adó város egyszerre több nagyberuházást is folytat.